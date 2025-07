Maturità, altri no all’esame orale. Il ministero: le regole si rispettano

Roma, 12 luglio 2025 – Da pochi casi spontanei a una vera e propria mobilitazione. Dopo che lo ‘sciopero’ all’orale della Maturità, con gli ultimi studenti in Toscana e nelle Marche, è uscito dai confini del Veneto (cinque i casi al momento), i sindacati si stanno organizzando per far sentire la loro voce. L’obiettivo – spiegano – è cambiare un esame nel quale molti giovani non si riconoscono più sradicando un sistema di valutazione non in grado di valorizzare le attitudini e le competenze individuali.

Arezzo Liceo Scientifico Francesco Redi

“Il fil rouge che lega queste proteste individuali – commenta Paolo Notarnicola, coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi – è una forte scontentezza verso il modello su cui è incentrato il percorso scolastico: un modello ipercompetitivo fatto di valutazioni, voti, numeri, che lascia poco spazio al confronto”.

Il ‘trend’ della scena muta come ‘protesta bianca’ è partito lo scorso anno da tre studenti del liceo classico Foscarini di Venezia. “Ero a conoscenza della storia di queste ragazze, le nostre motivazioni erano diverse, ma il loro caso mi ha confermato che fosse possibile fare questa scelta. La mia decisione – spiega Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo scientifico Fermi di Padova che quest’anno ha dato il via allo sciopero dell’orale – ha avuto un certo impatto mediatico e penso ci possa essere stato un effetto emulazione. Ma spero che il mio messaggio non sia stato travisato e che per altri non sia stata solo una semplice scappatoia per non fare l’esame”.

Ma se i cinque casi finora noti sono scollegati tra loro, dopo la netta risposta del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha annunciato l’impossibilità, a partire dal prossimo anno, di sottrarsi all’orale dell’Esame di Stato, pena la bocciatura, i sindacati annunciano battaglia. “Gli studenti che hanno protestato sono solo la punta estrema di un disagio diffuso – afferma Francesco Valentini, dell’esecutivo nazionale dell’Unione degli studenti –. Già dall’autunno ci attiveremo su tutto il territorio nazionale per denunciare questo sistema scolastico che peggiora le condizioni gli studenti, non abbatte le disparità e non aiuta a creare un pensiero critico. Protesteremo con presidi davanti alle scuole, nelle piazze, manifestazioni prima degli esami ma anche durante l’anno fino ad arrivare all’occupazione quando ce ne sarà bisogno”.

Sulla stessa linea la Rete degli studenti medi. “L’anno prossimo chi non sostiene l’orale verrà bocciato, è un atteggiamento repressivo e non di ascolto verso le istanze studentesche. Quindi a maggior ragione – afferma Notarnicola – è necessario costruire un sentimento di protesta. Tutte queste proteste singole evidenziano una necessità presente negli studenti e quindi, su questo, non appena riapre la scuola, va fatta una riflessione più ampia anche di tipo mobilitativo”.

Nonostante l’annunciata mobilitazione, sulla questione il governo, dalla Lega a Fratelli d’Italia a Forza Italia, è compatto. E – secondo quanto si apprende da fonti vicine al ministero dell’Istruzione – il ministero “andrà avanti convintamente e senza indugi” per affermare il principio che le regole si rispettano e che si rispetta il lavoro dei docenti, dei commissari d’esame e l’impegno e lo studio di tutti gli altri studenti. “Sono principi – sottolineano le fonti – che stanno alla base della civile convivenza in uno stato democratico. Senza il rispetto delle regole si scivola verso l’anarchia”.