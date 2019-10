Roma, 24 ottobre 2019 - Si prospetta un venerdì nero per chi usa i mezzi pubblici a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati per domani, 25 ottobre. Ma la mobilitazione non si limiterà ai trasporti. A Roma si annuncia un vero e proprio black out per la protesta di tutte le municipalizzate. Incrociano le braccia gli avvocati e anche la scuola è in agitazione con la protesta dei sindacati di base. Ecco una mappa dei disagi.

Sciopero Treni domani

Lo sciopero dei treni indetto dai sindacati di base (Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit) scatterà alle 21 di questa sera, giovedì 24 ottobre e si concluderà alle 21 di domani, venerdì 25 (naturalmente i disagi potrebbero prolungarsi oltre). Trenitalia assicura che le Frecce circoleranno regolarmente. Garantita anche la navetta fra Roma Termini e l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Grossi disagi riguarderanno i pendolari, fatte salve le fasce di garanzia (6:00-9:00 e 18:00-21:00), in cui i convogli regionali saranno regolari.

Lista dei treni garantiti Italo

Aerei

Si fermano anche i lavoratori di Alitalia dell'Usb (piloti, assistenti di volo e personale di terra), delll'Anpac, Anpav (piloti e assistenti di volo per 4 ore dalle 10 alle 14) e Anp (per 4 ore dalle 10 alle 14). Sono 240 i voli Alitalia cancellati. L'azienda ha fatto sapere di aver attivato un piano straordinario di riprotezione dei passeggeri e garantisce i collegamenti in programma dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Roma: Atac e Ama

I disagi maggiori attendono i cittadini della Capitale: scioperano infatti domani tutte le municipalizzate, in rivolta contro l'Amministrazione Raggi, inclusa Ama, che non assicura la raccolta rifiuti e gli altri servizi (è attiva un'apposita centrale operativa per interventi di emergenza h24 (0651693339, 0651693340, 0651693341). L'agitazione della società Multiservizi potrebbe avere ripercussioni su asili e scuole comunali, dove il personale effettua le pulizie. Stesso vale per lo sciopero Zetema nei musei comunali. Hanno aderito allo sciopero anche le opposizioni in Campidoglio e le associazioni di consumatori: il corteo generale partirà da piazza del Campidoglio con concentramento alle 10.

A Roma sono in programma due mobilitazioni nei trasporti locali: una di 4 ore - dalle 20 a fine servizio, indetta da Cgil, Cisl, Uil e Ugl, che riguarda bus, tram, metropolitana, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. L'altra è invece promossa Sgb-Cub, Si Cobas, Usi Ait e interessa sia Atac (bus e metro) che gli autobus Roma Tpl di periferia. Lo sciopero è di 24 ore e anche in questo caso sono garantite le fasce orarie fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

I lavoratori Cgil, Cisl, Uil e Ugl si fermeranno per 24 ore anche nell'azienda di trasporto regionale del Lazio Cotral e per 4 ore, dalle 13 alle 17, all'Enav.

Milano: Trenord e Atm

A Milano incrociano le braccia i dipendenti Trenord (dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì), con ripercussioni prevuste su treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza. Garantite le corse in partenza fino alle 21 di giovedì. Per quanto riguarda i collegamenti programmati dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, Trenord rimanda al proprio sito dove si trova l'elenco delle corse assicurate. In sostituzione del Malpensa Express circoleranno autobus tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

L'azienda di trasporto lacale milanese Atm fa spere che per il personale viaggiante e di esercizio di superficie la mobilitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio.

Avvocati

Scioperano anche gli avvocati dell'Organismo Congressuale Forense contro lo stop alla prescrizione dopo il primo grado che entrerà in vigore il primo gennaio del 2020. L'iniziativa si aggiunge a quella dei penalisti, che da lunedì scorso si astengono dalle udienze e continueranno a farlo sino alla fine della settimana.

Filt-Cgil, Fit-Cils e Ugl-Ta hanno proclamato uno stop di tutta la giornata anche dell'handling degli aeroporti milanesi.