"Schmidt candidato a Firenze? Uffizi, prima lasci e poi decida"

"Prima di lanciarsi in campagna elettorale Schmidt dovrebbe forse aspettare di lasciare il suo mandato di direttore di un museo pubblico". Il passaggio più critico della lettera che porta la firma di 67 nomi, tra intellettuali, artisti e docenti, spedita al direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che Fratelli d’Italia e il centrodestra vorrebbero come candidato sindaco a Firenze, accende anche la polemica politica. Quella che la Lega muove al Pd e al sindaco Dario Nardella. "67 nomi per celarne uno, quello del sindaco Nardella, che sappiamo quanto mal sopporta le critiche - si fa sentire Federico Bussolin, capogruppo a Palazzo Vecchio e segretario provinciale del Carroccio - Non a caso la lettera arriva dopo le dichiarazioni della candidata sindaca in pectore, Sara Funaro".