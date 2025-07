Forza Italia cambia pelle: "La base scelga i dirigenti". È la linea dei Berlusconi

La sollecitazione è arrivata direttamente dagli eredi del fondatore, Pier Silvio e Marina Berlusconi, convinti che Forza Italia debba cambiare marcia e rinnovarsi. Così ieri, per la prima volta, gli azzurri hanno deciso di aprirsi al percorso democratico, che sarà segnato da congressi regionali, e in ogni regione il segretario locale sarà eletto dalla base. Inoltre per votare al Congresso nazionale, servirà essere stati tesserati nei due anni precedenti. Antonio Tajani ha portato queste modifiche statutarie al consiglio nazionale ottenendo l’approvazione unanime per avere "più politica, più sostanza e meno pettegolezzi", ed "evitare" il fenomeno dei "signori delle tessere".

La svolta è arrivata a nemmeno venti giorni dalle parole di Pier Silvio Berlusconi, che hanno creato non poche fibrillazioni fra gli azzurri, che insiste sul suo ruolo di polo d’attrazione per moderati e - in vista delle politiche - rilancia sulla necessità di tornare al proporzionale. In questi giorni, a quanto si apprende, è stata Marina Berlusconi a prodigarsi in modo incisivo per garantire il massimo equilibrio e il pieno allineamento nei rapporti tra la famiglia e il partito. Il contatto con Tajani è costante, viene spiegato, così come gli incontri e le telefonate con i dirigenti azzurri. Suo fratello Pier Silvio il 9 luglio aveva sottolineato la necessità di "apertura, di visione del futuro", parole che hanno trovato luogo nell’esitodel Consiglio nazionale, aperto dalla relazione di Tajani che in veste di segretario nazionale ha indicato l’obiettivo del 20% alle politiche cominciando a crescere già dalle prossime regionali, senza dimenticare l’obiettivo Milano. In quest’ottica, Tajani ha rimarcato l’importanza degli ingressi (da ultimi il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, quello di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la consigliera lombarda Marisa Cesana) e l’attenzione alle liste civiche, confermando l’intesa nelle Marche con Base popolare e prospettando anche in Toscana accordi simili. Per l’estate, conferma il vicepremier, è prevista una "una grande campagna sul diritto alla salute, anche quella mentale, per far capire che siamo una forza di governo che se ne preoccupa".

In un centrodestra che "deve restare unito", l’obiettivo è marcare le differenze con gli alleati, rivendicando in questi trent’anni di aver evitato che prendessero "piede fenomeni di destra antiliberale e antioccidentale". È in gestazione, spiegano fonti azzurre, una riedizione del manifesto della libertà di Berlusconi. Intanto il documento politico approvato dal Consiglio nazionale fissa alcuni punti, anche rispetto ai temi di attualità. A partire dallo "Ius Italiae", su cui non sono mancate scintille con la Lega e su cui anche Pier Silvio Berlusconi ha espresso dubbi. Il partito conferma l’intenzione di "sostenere questa proposta con i nostri alleati", e Tajani la mette così: "Preferite i maranza, o chi va a scuola per 10 anni e poi diventa cittadino italiano?".

Sui temi etici "non c’è una disciplina di partito ma valori condivisi: noi garantiamo le idee di moderati, cattolici, liberali e riformisti". Rivendicando, infine, anche un ruolo chiave nella riforma della giustizia, Forza Italia si dice certa che "gli italiani la ratificheranno al referendum". Sul fisco "bisogna avere il coraggio di prendere l’ascia e tagliare", l’input del leader azzurro. In politica estera la strategia è di puntare sul "dialogo" con gli Usa sui dazi evitando "demagogia e barricate". E se pure viene riposta speranza nelle iniziative di pace di Trump sull’Ucraina, un suo successo non può arrivare "sacrificando i legittimi diritti" di Kiev. Sulla crisi in Medio Oriente, invece, per Forza Italia "il reciproco riconoscimento fra Israele e il futuro stato palestinese è un punto d’arrivo indispensabile".