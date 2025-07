Forza Italia. Altri ingressi da destra: "Il partito è aperto"

E dopo i cambi statutari, la democrazia dal basso che entra come un vento prepotente dentro Forza Italia e l’addio ai vecchi schemi, molto berlusconiani, di una scelta dei vertici fatta direttamente dal ’padre-padrone’ del partito, ora è tempo di fare una robusta campagna acquisti. "Il partito deve rinnovarsi – aveva infatti detto l’altro giorno Antonio Tajani durante il Consiglio nazionale – siamo arrivati a 150mila iscritti lo scorso anno, ma la classe dirigente di un partito deve essere scelta dalla base, non imposta da un segretario o dai vice". "Dobbiamo avere il coraggio – aveva proseguito, con convinzione – di far eleggere i segretari regionali, che non rafforza né indebolisce il segretario nazionale" ricordando che "non c’è più il leader", Silvio Berlusconi. "Un segretario che ha paura della democrazia non va bene", aveva aggiunto, rivendicando la crescita costante, nei sondaggi, di quello che oggi "è un partito vivo".

E in effetti, Forza Italia registra, ormai da settimane, passaggi importanti, nuovi ingressi o ritorni ‘a casa’ di personaggi di spicco sul fronte non solo regionale, ma anche nazionale: è il caso, quest’ultimo, di Nino Minardo, ragusano presidente della commissione Difesa della Camera, tornato tra le fila azzurre dopo un lungo momento nel gruppo misto. E se, come ha ricordato sempre Tajani, l’obiettivo per le prossime politiche è quello del 20% ("è nelle nostre possibilità", ha sottolineato senza tentennamenti) i nomi di punta servono per attrarre un elettorato di centrodestra disorientato dalle derive estremiste che stanno connotandogli alleati di maggioranza, sia la Lega, con Vannacci, che Fratelli d’Italia, avvertito dai moderati come partito troppo schiacciato sulla scia trumpista della leader e premier, Giorgia Meloni.

Ultimi arrivati nelle file azzurre, non certo in ordine di importanza, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, quello di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la consigliera lombarda Marisa Cesana, ma prima di loro dalla Puglia è arrivato il consigliere regionale Massimiliano Stellato, Andrea Costantino da Reggio Calabria (città metropolitana) mentre al nord significativo il rafforzamento di Forza Italia in Val Camonica dove sono stati accolti gli esuli leghisti Giuseppe Donina e l’ex consigliere regionale – e primo onorevole camuno – Francesco Ghiroldi. Per non parlare del Veneto dove, a detta del coordinatore Flavio Tosi (lui, storico sindaco di Verona in quota Lega maroniana), sono in dirittura d’arrivo in quota azzurra l’ex assessore regionale alla sanità Luca Coletto e il consigliere regionale Enrico Corsi, ex leghista ed ex assessore proprio con Tosi sindaco. Insomma, il rinnovamento parte da una serrata campagna acquisti, che ingrossa sempre più le file nella convinzione che "rendere la sua struttura ancora più democratica, partecipata, anche contendibile – dice Tajani – serva a crescere e a essere sempre più credibili".