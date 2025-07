Separazione delle carriere. La vera sfida è il referendum. I dubbi dei riformisti Pd

La riforma della giustizia, come dire il punto d’arrivo di uno scontro tra magistratura e centrodestra che dura da trent’anni, è stata approvata in prima lettura al Senato nel disinteresse generale. Nulla di strano: la battaglia non è quella. Il disco verde era scontato, nessuna suspense, giusto un po’ di sceneggiata propagandistica: Costituzione capovolta in aula, foto di Falcone e Borsellino, flash mob. La battaglia vera sarà il referendum che, se tutto va come Meloni, Nordio e co. auspicano, arriverà nella primavera del 2026: la prossima settimana la legge costituzionale andrà in commissione Giustizia per il terzo passaggio alla Camera che la dovrebbe licenziare a settembre, mentre il Senato dovrebbe dare l’ok finale entro novembre, senza raggiungere i due terzi dei voti.

Sulla carta, a norma di sondaggi, il centrodestra parte avvantaggiato: la popolarità della magistratura non è quella dei decenni precedenti, il colpo di grazia l’ha inferto nell’ultimo lustro Luca Palamara. Il grande sponsor della riforma, Antonio Tajani, non ha dubbi: "Vinceremo il referendum". Il centrosinistra è consapevole di partire svantaggiato, ma non dispera. Se la partita fosse solo sull’aspetto tecnico, probabilmente dovrebbe gettare la spugna. A capire l’importanza di dividere in due il Csm è una minoranza degli elettori. Ma la si può sempre buttare in politica, come ha consigliato Dario Franceschini (Pd) martedì nell’aula di Palazzo Madama, trasformando la consultazione in un pronunciamento contro il governo. In fondo la vittoria di Giorgia nel 2022 era dovuta in parte alle divisioni nel campo avversario. Stavolta la partita è più aperta, il richiamo della foresta contro la destra – sperano al Nazareno e nel quartier generale dei Cinquestelle – dovrebbe funzionare. Negli auspici della sinistra, gli elettori anti-Giorgia dovrebbero essere più motivati di quelli a favore. I pronostici però non sono fausti: secondo l’ultima rilevazione di YouTrend di metà giugno, il 49% degli intervistati valutava favorevolmente la riforma, il 26% era contrario. "Tutti capiscono che un arbitro non può essere della stessa città delle due squadre di calcio che scendono in campo", spiega il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Ma i numeri non sono tali da dare la sfida già per persa. "Basterebbe dire che la separazione può minare l’indipendenza della magistratura, e il giudizio potrebbe non essere così apodittico", avverte Giovanni Diamanti, co-fondatore dell’istituto di ricerca.

Sempre che a spaccarsi non sia l’opposizione: lo scorso mese uno dei padri del Pd, Goffredo Bettini, si è detto favorevole alla separazione delle carriere. Nel partito degli amministratori locali il malumore verso la magistratura, dopo i casi Sala e Ricci, si taglia a fette. Insomma, qualche defezione da queste parti è possibile, ancor più nell’ala destra del partito di Elly Schlein. I riformisti sono sempre stati sbilanciati verso la separazione delle carriere: certo, c’è in ballo il governo, la chiamata alle armi avrà il suo effetto, anche un magistrato sempre critico con la categoria come Gherardo Colombo si è esposto contro la riforma. Ma Enrico Morando, un tempo capofila dei riformisti oggi presidente di Libertà Eguale, si è schierato a favore: "Se la riforma andrà al referendum così come è, io voterò sì". Portandosi dietro gran parte del movimento. Insomma, pur non avendo la vittoria in tasca – mancano mesi al voto, tutto può succedere – il centrodestra al momento ha le carte migliori. E lo slogan già pronto: vi piace la giustizia come funziona adesso? Allora votate no. Altrimenti, votate sì.