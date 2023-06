Stop alle croci sulle vette, da Santanché a Salvini un coro di no al Cai

Roma, 25 giugno 2023 - Il Cai vuol togliere le croci dalle cime delle montagne ma i ministri Daniela Santanché e Matteo Salvini sbarrano la strada all’idea.

Le parole del ministro Santanché

"Resto basita dalla decisione del Cai di togliere le croci dalle vette delle montagne senza aver comunicato nulla al Ministero – dichiara la responsabile del Turismo -. Non avrei mai accettato una simile decisione che va contro i nostri principi, la nostra cultura, l’identità del territorio, il suo rispetto. Un territorio si tutela fin dalle sue identità e le identità delle nostre comunità è fatta di simboli che custodiscono nel tempo la storia e valori. Invito il presidente del Cai a rivedere la sua decisione”.

Le parole del ministro Salvini

"Rispetto le idee di tutti, amo la montagna e penso che il Cai faccia un lavoro enorme per tutelarla e valorizzarla. Penso però che la proposta di 'vietare' il Crocifisso in montagna perché 'divisivo e anacronistico' sia una sciocchezza, senza cuore e senza senso, che nega la nostra Storia, la nostra cultura, il nostro passato e il nostro futuro". Così in un post su Fb il leader della Lega, Matteo Salvini.

La discussione nel Cai

La discussione si è aperta giovedì 22 giugno, durante un convegno organizzato all’Università Cattolica di Milano in occasione della presentazione del libro Croci di vetta in Appennino di Ines Millesimi.