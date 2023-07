Elisa scampata al crollo della Marmolada: quel rumore spaventoso, un ricordo incancellabile

Trento, 3 luglio 2023 – Elisa Dalvit, 41 anni, è scampata alla strage sul ghiacciaio della Marmolada, era domenica 3 luglio 2022, era un anno fa.

Oggi non sarà alla giornata della memoria. Confida: “I morti li ho ricordati ieri, ero sulla montagna ma un certo punto ho sentito il rumore di un elicottero. Mi fa ancora un effetto mostruoso, mi sono agitata e mi sono detta: vai via. Non riesco a superarlo quel rumore”.

Elisa Dalvit, scampata con l'amica Federica al crollo della Marmolada

Elisa Dalvit scampata alla strage

Elisa è stata testimone della strage, ha sentito le grida di chi è rimasto travolto dal crollo e ha sentito e ha ancora nella mente e nelle orecchie il rumore spaventoso della montagna che veniva giù, condannando a morte 11 alpinisti.

“Ecco come è cambiata la mia vita”

"Che cosa è cambiato in questo anno nella mia vita? Mi è sparito il senso di colpa che mi ha accompagnato per mesi – racconta al telefono -. Ho pensato che non ero morta perché avevo ancora qualcosa da compiere. Sono diventata molto più silenziosa, ho fatto tanta pulizia di persone negative, ho messo una corazza al mio dolore. Quel rumore del crollo l’ho risentito questa mattina ascoltando un podcast. Un testimone raccontava che era come stappare lo champagne all’ennesima potenza. Ho dovuto interrompere tutto, non ce la faccio ancora”.