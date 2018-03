Roma, 16 marzo 2018 - Paura in serata in via Ozanam, nel quartiere Monteverde, a Roma. Madre e figlia sono rimaste ferite da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. Erano circa le 18 quando un agente ha reagito a una vettura che stava forzando un posto di blocco. L'auto non solo non si è fermata, ma ha anche tentato di investire il militare, che ha sparato. Le due donne, 49 e 16 anni, erano su uno scooter in transito in quel momento, e sono state subito soccorse dagli stessi carabinieri della pattuglia. Ora si trovano all'ospedale San Camillo, le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Intanto è scattata la caccia all'auto che non si è fermata all'alt dei carabinieri in via Federico Ozanam, all'incrocio con circonvallazione Gianicolense, ed è riuscita ad allontanarsi. Posti di blocco sono stati posizionati in varie zone della capitale.