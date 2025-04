I pontificati più lunghi e i più brevi, da San Pietro ai 13 giorni di Urbano VII

Roma, 21 aprile 2025 - Era il 13 marzo 2013 quando Papa Francesco ruppe la tradizione e si presentò ai fedeli non come il capo della Chiesa cattolica ma come vescovo di Roma. Stupendo anche solo per quel "buona notte e buon riposo" rivolto ai fedeli. Per 12 anni Bergoglio è stato il Papa del popolo, caratterizzato da una semplicità, genuinità e una vicinanza che lo hanno reso "accessibile" a tutti. Un Pontificato intenso, tra pandemia e guerre, caratterizzato dall'apertura e la volontà di dialogo, forse mancata prima, finito improvvisamente oggi.

Addio a Papa Francesco

Il pontificato più lungo è stato quello di San Pietro (dal 30 al 64/67): 34 o 37 anni. Poi Papa Pio IX (dal 1846 al 1878): 31 anni, 7 mesi e 23 giorni (11.560 giorni). Papa Giovanni Paolo II (dal 1978 al 2005): 26 anni, 5 mesi e 17 giorni (9.665 giorni). Papa Leone XIII (dal 1878 al 1903): 25 anni, 4 mesi e 29 giorni (9.280 giorni). Papa Pio VI (dal 1775 al 1799): 24 anni, 6 mesi e 14 giorni (8.962 giorni). Papa Adriano I (dal 772 al 795): 23 anni, 10 mesi e 25 giorni (8.738 giorni). Papa Pio VII (dal 1800 al 1823): 23 anni, 5 mesi e 6 giorni (8.559). Papa Alessandro III (dal 1159 al 1181): 21 anni, 11 mesi e 2 giorni (8.001 giorni). Papa Silvestro I (dal 314 al 335): 21 anni e 11 mesi. Papa Leone I (dal 440 al 461): 21 anni e 1 mese. Se si esclude san Pietro, il primo papa, il decimo pontificato più lungo è quello di Papa Urbano VIII (dal 1623 al 1644): 20 anni, 11 mesi e 23 giorni (7.663 giorni).

Mentre i più brevi sono stati quelli di: Papa Urbano VII (15 settembre - 27 settembre 1590): 13 giorni. Papa Bonifacio VI (aprile 896): 16 giorni. Papa Celestino IV (25 ottobre - 10 novembre 1241): 17 giorni. Papa Sisinnio (15 gennaio - 4 febbraio 708): 21 giorni. Papa Teodoro II (dicembre 897): 21 giorni. Papa Marcello II (10 aprile - 1 maggio 1555): 22 giorni. Papa Damaso II (17 luglio - 9 agosto 1048): 24 giorni. Papa Pio III (22 settembre - 18 ottobre 1503): 27 giorni. Papa Leone XI (1 aprile - 27 aprile 1605): 27 giorni. Papa Benedetto V (22 maggio - 23 giugno 964): 33 giorni. Poi Giovanni Paolo I, papa dal 26 agosto al 28 settembre 1978: morì il 33 giorno dopo la sua elezione, avendo occupato il soglio di San Pietro per 34 giorni.

Invece Stefano II (23 marzo-26 marzo 752), morì di apoplessia tre giorni dopo la sua elezione ma prima dell'inizio solenne del suo pontificato e venne escluso dalla lista dei papi per secoli, ma ora è stato reinserito. Poi ci sono i 100 giorni di Celestino V, l'unico papa a rinunciare al proprio incarico, imprigionato dal successore Bonifacio VIII (Condannato da Dante alla pena eterna nella Divina Commedia)e probabilmente da lui messo a morte.