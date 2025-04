Morto Papa Francesco, l’annuncio del cardinale Farrell

Roma, 21 aprile 2025 – E’ morto Papa Francesco. L’annuncio è arrivato stamattina come un fulmine a ciel sereno dal cardinale Kevin Farrell: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7,35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa”. Ieri il pontefice aveva voluto impartire la benedizione Urbi et Orbi davanti a circa 35mila fedeli radunati in San Pietro per la messa di Pasqua, poi il bagno di folla in piazza San Pietro a bordo della papamobile e le carezze elargite a neonati e malati. Bergoglio era apparso sofferente, in sedia a rotelle, ma senza i naselli dell’ossigeno, e questo aveva fatto sperare.

Papa Francesco

SEGUI LA DIRETTA