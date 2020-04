Napoli, 27 aprile 2020 - Un poliziotto di 37 anni, Pasquale Apicella, è morto ed un altro è rimasto ferito a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca. L'auto degli agenti della pattuglia del commissariato di Secondigliano, all'altezza di Calata Capodichino, ha cercato di frapporre un blocco alla fuga della vettura sulla quale si trovavano gli autori del colpo ma è stata speronata dagli uomini in fuga. I due rapinatori feriti nello scontro sono stati bloccati.

L'auto dei ladri si era già allontanata dalla banca e aveva imboccato calata Capodichino per dileguarsi; qui ha impattato contro quella della pattuglia, scontro nel quale è morto l'agente. Due degli autori del tentato furto sono stati catturati sul luogo dello scontro frontale. Sono due giovani rom, residenti nel campo nomadi di Giugliano. Il terzo componente della banda è ora ricercato dalla polizia.

Pasquale Apicella era un agente scelto con alle spalle tre delle tappe più dure. Milano, Scampia, Secondigliano: il poliziotto morto questa notte in servizio era sempre in prima linea. "Aveva una straordinaria voglia di fare, per questo, nonostante la sua vita familiare complicatissima, aveva fatto domanda per andare alla Squadra Mobile di Napoli", racconta all'Adnkronos Mauro Di Giacomo, segretario provinciale Fsp di Napoli. Pasquale, che il 13 aprile scorso aveva compiuto 37 anni, era sposato con Giuliana, 32 anni casalinga e aveva un bambino di 6 anni e una bimba di 3 mesi.

Un ritratto dell'agente è stato tratteggiato anche da Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Pasquale Apicella aveva chiesto e ottenuto il trasferimento presso il commissariato di Secondigliano per realizzare il suo sogno di lavorare in una volante e difendere così i cittadini da una criminalità che a Napoli è solo apparentemente sopita. Come altri colleghi, il suo impegno e il suo sacrificio lo rendono un eroe contemporaneo e un esempio da seguire. Ci auguriamo che ai responsabili di questa tragedia vengano comminate pene esemplari".

Il capo della Polizia Franco Gabrielli, ha espresso "profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari" dell'agente Pasquale Apicella. "In giornate che vedono impegnate le Forze dell'ordine nei controlli per il contenimento del coronavirus la Polizia di Stato continua l'attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo". Gabrielli ha augurato una pronta guarigione all'altro componente della volante, l'assistente capo della Polizia Salvatore Colucci, rimasto ferito.

Cordoglio anche del sindaco Luigi De Magistris: "Esprimo il più profondo cordoglio, a nome della città, alla famiglia dell'agente scelto ucciso ed a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che ogni giorno sono impegnati con professionalità e sacrificio nella prevenzione e repressione del crimine".

"Sentimenti di profondo dolore e cordoglio alla famiglia dell'agente rimasto ucciso a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca", lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo appresa la notizia dell'accaduto. Tofalo esprime "solidarietà e commossa vicinanza a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato", augurando "una pronta guarigione al collega ferito".

''Esprimo tutto il mio cordoglio alla Polizia di Stato e ai familiari dell'agente rimasto ucciso a Napoli mentre compiva con coraggio il proprio dovere a tutela della legalità. Un tragico episodio che ci ricorda una volta di più quanto importante e prezioso è il lavoro che le nostre forze dell'ordine svolgono ogni giorno sulle strade per garantire la sicurezza dei cittadini. A loro va la riconoscenza mia e di tutto il Paese''. Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Su Facebook Matteo Salvini scrive: "Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti! Una preghiera per l'agente scelto Pasquale Apicella, un abbraccio commosso ai suoi cari e all'intera Polizia di Stato". Giorgia Meloni: "Ci aspettiamo di veder marcire questicriminali in galera".

Notizia in aggiornamento