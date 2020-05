Pescasseroli (L’Aquila), 27 maggio 2020 - Dal nord al sud, ancora un incontro ravvicinato con l’orso. Una famiglia, questa volta. Mamma con 4 cuccioli fotografata nel parco d’Abruzzo a Pescasseroli. “Evento eccezionale”, lo ha definito il direttore Luciano Sammarone. Gli scatti sono firmati da Mario e Romano Visci, guardiaparco da due generazioni. Una vocazione. La stessa di Tommaso Folchetti, 60 anni, che ha lasciato il suo posto da insegnante di musica per arrivare qui. E dopo 27 anni ci mette la stessa passione. Alla fine della mattinata ha già percorso otto ore di cammino sui sentieri, una ricognizione per sistemare i segnali. Il Pnalm – parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise, 54mila ettari di zona protetta, circondata da 60mila ettari di protezione – si prepara agli escursionisti. Sarà l’anno delle vacanze in Italia (per chi può) e della riscoperta dei ritmi più lenti, è la scommessa. Un patrimonio unico al mondo, da godere.

Tommaso, lei per stare qui ha cambiato vita.

“Avevo questa passione per la montagna e la natura. Ho detto basta con la scuola e ho cominciato a fare le domande per fare il guardiaparco”.

Avvistamenti eccezionali di orsi: che cosa sta succedendo dopo il lockdown?

“Sicuramente gli animali hanno preso più coraggio. Ma noi per tutto l’anno abbiamo la possibilità di avvistare e seguire specie uniche, che vivono solo qui, l’orso marsicano e il camoscio appenninico. Poi cervi, caprioli... In queste settimane sicuramente c’è stata qualche occasione in più. Ma la differenza si è vista soprattutto sulle strade, anche confinanti, lì è stata enorme. Meno animali investiti, meno rumore e disturbi”.

L'orso è la scoperta di questa primavera, gli avvistamenti si moltiplicano in tutta Italia.

“Ne abbiamo una sessantina, possono arrivare a 70. Sono animali un po’ più piccoli rispetto a quelli dei Carpazi, della Finlandia e della Russia. È la popolazione più a sud dell’Europa occidentale. I cucciuoli rimangono in ibernazione ocn la mamma fino ad aprile-maggio, cominciano a muoversi adesso”.



Chi sono i nemici del parco?

Sospira: “Noi ci occupiamo di natura e conservazione. Possiamo considerare nemici quelli che provano a speculare. Quindi ci metto anche la scarsa consapevolezza, che malgrado tutto ancora resiste, di comprendere la necessità di salvaguardare ambienti naturali unici al mondo. Per questo siamo un modello di conservazione in Italia e in Eruropa”.

Siete anche agenti di pg.

“Facciamo vigilanza e controlli, questo è il nostro compito principale. Collaboriamo molto anche con la ricerca scientifica. Soprattutto per le nostre due specie straordinarie. Mi è capitato di fare multe ma anche di avviare procedimenti penali. Tagli di bosco non autorizzati, problemi con la caccia... Ma negli ultimi anni il tema vero è il disturbo, la presenza umana che altera l’equilibrio delle specie più a rischio, come l’orso appunto. Penso alle macchine che corrono lungo le strade del parco, ora c’è un progetto per arginare questa criticità. In passato sono stati investiti orsi e lupi”.

Qual è stato l’incontro più entusiasmante?

“Ho visto mamme orse con i piccoli, branchi di lupi che predavani i cervi, camosci che riuscivano a sfuggire saltando sulle rocce più impervie, hanno come delle ventose sotto gli zoccoli, anche a pochi giorni di vita. Sono sensazioni incredibili, vedi proprio come si muove la natura. Emozionante".

