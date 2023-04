Papa Francesco non sarà alla Via Crucis: troppo freddo

Roma, 7 aprile 2023 – Papa Francesco non sarà presente alla Via Crucis di questa sera “per via del freddo intenso”, recita un comunicato della sala stampa vaticana. Il Pontefice seguirà il rito “da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo”.

Il Papa alla lavanda dei piedi del Giovedì Santo (Ansa)

La decisione ha probabilmente a che fare con lo stato di salute del Papa, ancora convalescente dopo il ricovero di alcuni giorni all’ospedale Gemelli per un’infezione respiratoria. Il Pontefice aveva già ripreso a officiare regolarmente. Ieri ha presieduto la lavanda dei piedi del Giovedì Santo. Ma le basse temperature di questi giorni hanno fatto propendere per evitare le celebrazioni all’aperto in via precauzionale.

La Via Crucis di quest’anno affronterà il tema delle guerre del mondo e della forte richiesta di pace. Secondo indiscrezioni, a portare la croce saranno rifugiati da vari Paesi: dall'Ucraina alla Nigeria, dall'Iraq al Sud Sudan, dalla Siria alla Repubblica Democratica del Congo.

Nell’organizzazione della processione sarebbero state coinvolte associazioni che si occupano di accoglienza e aiuti umanitari.

Il Vaticano non ha ancora reso noto i testi delle meditazioni.