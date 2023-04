Messa e veglia di Pasqua 2023 con Papa Francesco: orari e come seguirle in tv

Roma, 8 aprile 2023 – La Pasqua è il momento più atteso per milioni di cristiani. Se la nascita di Gesù, con l'attesa dell'Avvento, è il momento più gioioso e la sua morte, con la via Crucis che culmina con il supplizio sulla Croce, quello simbolicamente più doloroso, la Pasqua, ovvero il passaggio, è il momento culminante della fede: Gesù, nel suo sepolcro, “passa oltre” la morte, risorge e raggiunge la vita eterna, che coincide anche con l'arrivo della primavera, dell'ambiente che torna a essere rigoglioso dopo lo spoglio invernale, dei campi che tornano a dare nuovi frutti.

Gli eventi liturgici legati alla Pasqua sono dunque vissuti dai fedeli con una partecipazione attiva nelle chiese, ma sono milioni coloro che seguono le celebrazioni ufficiali del Vaticano trasmesse in mondovisione.

La Veglia pasquale: orario e in tv

Dopo la via Crucis celebrata ieri sera a Roma al Colosseo, a cui Papa Francesco non ha potuto partecipare a causa dell'ondata di gelo che ha raggiunto l'Italia proprio in questo periodo festivo, con l'abbassamento delle temperature, ora i momenti più attesi sono la Veglia pasquale, che verrà trasmessa questa sera in diretta dalla Basilica vaticana dalle ore 19.30 alle 22 (oltre che sul canale Youtube del Vaticano sarà possibile seguirla su Tv2000). Sarà presenziata dal Santo Padre, che nell’occasione battezzerà anche otto catecumeni adulti. É un momento di profondo raccoglimento e preghiera per i cristiani in attesa della Resurrezione.

La messa di Pasqua: orario e in tv

Domenica 9 aprile 2023 ci sarà la Messa di Pasqua a partire dalle ore 10 in Piazza San Pietro. A presiederla sarà Papa Francesco, salvo cambiamenti dell’ultima ora. La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e sarà curata dal Tg1, che si occuperà sia della regia e del commento. Sarà possibile seguire la celebrazione anche su Tv2000 e su Radio inBlu2000.

La benedizione Urbi et orbi: orario e in tv

Dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, al termine della Messa Pasquale, Papa Bergoglio impartirà la benedizione 'Urbi et orbi', espressione latina che significa "Alla città (di Roma) e al mondo". La benedizione Urbi et Orbi è anche la prima benedizione fatta da un Papa, dopo la sua elezione in Conclave. Viene inoltre tradizionalmente impartita dal Pontefice nei giorni di Natale e Pasqua alla folla riunita in piazza San Pietro o in occasioni particolari, come il Giubileo: il prossimo sarà a Roma nel 2025.

Questa particolare benedizione comporta per i cristiani l'assoluzione da tutti i peccati sia per coloro che sono presenti in piazza San Pietro, a Roma, sia per coloro che la ricevono anche attraverso la televisione, la radio o, con l'arrivo del web, le dirette in streaming dal Vaticano via internet. Per questo si tratta di un momento molto atteso da tutti i fedeli.

Dunque la benedizione plenaria avrà luogo alle ore 12 di domenica 9 aprile e sarà sempre trasmessa in diretta tv su Rai1 e Tv2000.

Infine, lunedì 10 alle ore 12 è prevista la recita del ‘Regina Coeli’, momento di preghiera dedicato alla Madonna, che ha portato in grembo Gesù e gli ha dato vita.