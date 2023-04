Buona Pasqua 2023: frasi di auguri celebri, poetiche e divertenti (con immagini)

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, recita un vecchio proverbio. Per tradizione, comunque, si trascorre il giorno, in particolare il pranzo, con le persone a cui si vuole bene, scambiandosi auguri affettuosi, anche scritti in bigliettini di carta, tra i presenti, ma pure sui vari dispositivi tecnologici con chi è lontano. Pasqua, infatti, è una delle occasioni dell’anno per risentire coloro a cui siamo affezionati, ma che non riusciamo a frequentare tanto quanto vorremmo. Di solito la giornata rappresenta un momento di serenità e condivisione, come dimostrano anche le principali frasi di Buona Pasqua augurali più utilizzate e condivise in questa giornata. Per i credenti praticanti si tratta della celebrazione liturgica più importante dell’anno. Per chi non lo è, costituisce comunque una festa all’insegna della leggerezza e del buon umore che l’aria primaverile porta con sé.

Auguri di buona Pasqua 2023

E allora può essere utile prendere spunto dalle idee più belle che possiamo scrivere e inviare con messaggi privati o sui social. Ce ne sono di tutti i tipi. Si può essere ispirati dal pensiero di illustri personalità religiose o da quelle di scrittori e uomini e donne di cultura, oppure aggiungere una nota più ironica citando famosi comici e personaggi del mondo dello spettacolo.

Ecco qualche idea con alcune frasi di Buona Pasqua che potete fare vostre a seconda delle persone a cui le rivolgete e del tono che richiede il vostro rapporto e il contesto.

Sommario

Sfoglia la gallery di immagini

“Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno” (Papa Francesco)

“La gente è affamata d’amore perché siamo troppo indaffarati. Aprite i vostri cuori oggi, nel giorno del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto” (Madre Teresa di Calcutta)

“La vittoria di Cristo sulla morte è sicurezza di trionfo sugli ostacoli che si sovrappongono agli sforzi umani per la difesa della giustizia, della libertà e della pace” (Papa Giovanni XXIII)

“L’annuncio della risurrezione del Signore illumina le zone buie del mondo in cui viviamo” (Papa Benedetto XVI)

“Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola se è cristiana” (Paolo VI)

“Un caro augurio affinché questa Pasqua faccia riscoprire a tutti noi il valore delle piccole cose e porti la pace nei cuori”

“Pasqua significa passaggio. Possa questa giornata portarti verso cose positive, verso la vita, verso pensieri e gesti di amore e pace”

“Possano questi giorni di festa portare nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!”

“Che la colomba e l’uovo di Pasqua regalino tanta bontà, serenità e gioia a te e alla tua famiglia!”

“La Pasqua dona speranza. Speriamo che tu sappia e senta quanto teniamo a te e ai tuoi cari”

“Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima” (Fabrizio Caramagna)

“Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita: in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni a venire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!” (Stephen Littleword)

“Una rinascita dalle avversità spirituali ci fa diventare nuove creature” (James E. Faust).

“La Pasqua è un momento in cui le famiglie e gli amici si riuniscono. Alcuni per scopi religiosi, altri per celebrare l’arrivo della primavera. In ogni caso è una celebrazione del rinnovamento e in genere trova le persone con una prospettiva positiva” (Jean LeGrand)

“La Pasqua è il miracolo della trasformazione come si vede nel cambio delle stagioni, nel processo di maturazione dei mortali e nella risurrezione delle anime” (Richelle E. Goodrich)

Dall’uovo di Pasqua

è uscito un pulcino

di gesso arancione

col becco turchino.

ha detto: “Vado,

mi metto in viaggio

e porto a tutti

un grande messaggio”.

E volteggiando

di qua e di là,

attraversando

paesi e città,

ha scritto sui muri,

nel cielo e per terra:

“Viva la pace,

abbasso la guerra”.

(Gianni Rodari)

Oggi, domenica di Pasqua, presto

Un’improvvisa tempesta di neve

si è abbattuta sull’isola.

Tra i cespugli verdeggianti c’era neve. Il mio ragazzo

mi ha portato verso un piccolo albicocco attaccato alla casa

strappandomi ad un verso in cui puntavo il dito contro coloro

che stanno preparando una guerra che

può cancellare

il continente, quest’isola, il mio popolo,

la mia famiglia e me stesso. In silenzio

abbiamo messo un sacco

sopra all’albero tremante di freddo.

(Bertolt Brecht)

Gesù rivedeva, oltre il Giordano,

campagne sotto il mietitor rimorte,

il suo giorno non molto era lontano.

E stettero le donne in sulle porte

delle case, dicendo: “Ave, Profeta!”

Egli pensava al giorno di sua morte.

Egli si assise, all’ombra d’una mèta

di grano, e disse: “Se non è chi celi

sotterra il seme, non sarà chi mieta”.

Egli parlava di granai ne’ Cieli:

e voi, fanciulli, intorno lui correste

con nelle teste brune aridi steli.

Egli stringeva al seno quelle teste

brune; e Cefa parlò: Se costì siedi,

temo per l’inconsutile tua veste.

Egli abbracciava i suoi piccoli eredi:

Il figlio Giuda bisbigliò veloce -

d’un ladro, o Rabbi, t’è costì tra ’piedi:

“Barabba ha nome il padre suo, che in croce

morirà.”

Ma il Profeta, alzando gli occhi

“No”, mormorò con l’ombra nella voce,

e prese il bimbo sopra i suoi ginocchi.

(Giovanni Pascoli)

“Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua” (Totò)

“C’era una volta un gallo che a Pasqua vide le uova tutte colorate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò” (Giobbe Covatta)

“Oh amore! Tu per me sei come il pranzo di Natale, come il rutto di Capodanno, come le pulizie di Pasqua!” (Luciana Littizzetto)

“La tortora fa Natale con i suoi e Pasqua coi colombi”. (Gene Gnocchi)

“È vero che i pignoli a Pasqua ci rimangono sempre male perché non trovano il pelo nell'uovo?” (Maurizio Crozza nei panni di Roberto Giacobbo in “Kazzenger”)