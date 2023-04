Via Crucis al Colosseo, la diretta. Assente Papa Francesco: “Fa troppo freddo”

Roma, 7 aprile 2023 - La pace negata e le conseguenti sofferenze dell'umanità. È questo il fulcro delle meditazioni della Via Crucis al Colosseo a cui, quest'anno, non presenzia Papa Francesco a causa del "troppo freddo". Si passerà così dal conflitto in Medioriente della prima stazione ai racconti dei migranti tra Italia e Libia della seconda, fino a giungere alle voci di pace di due giovani di Ucraina e Russia della decima stazione. In totale quattordici storie (quante le stazioni della 'Via dolorosa') di ragazzi, donne, mamme, ma anche religiosi come il sacerdote arrivato dai Balcani 40 anni fa. Tutti toccati dal dramma della guerra che non risparmia nessuna latitudine, attraversando l’Africa e l’Europa, l’Asia e il Sud America.

Il Papa seguirà la Via Crucis da Casa Santa Marta in Vaticano, ma sarà in ugualmente presente, in qualche modo, all'anfiteatro Flavio. I testi proposti sono infatti testimonianze raccolte dal Pontefice nel corso dei sui viaggi apostolici e in altre occasioni. Il compito di portare e accompagnare la Croce lungo alcune delle stazioni è affidato anche ai rifugiati accolti dal Centro Astalli: uomini e donne in fuga da guerre e persecuzioni da Nigeria, Sud Sudan, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, oggi impegnati nel loro percorso di integrazione in Italia.