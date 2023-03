Papa Francesco in ospedale, “malore dopo l’udienza”. Staff pronto al ricovero

Roma, 29 marzo 2023 – Papa Francesco potrebbe essere ricoverato. Il pontefice si trova al Gemelli di Roma per accertamenti. Diversamente da quanto si era appreso in un primo momento, il Papa non si sarebbe recato in ospedale per esami di routine ma avrebbe avuto un malore nella sua residenza di Santa Marta subito dopo l’udienza di questa mattina. E sarebbe stato soccorso prontamente da un’ambulanza. La sala stampa aveva parlato di “controlli programmati”.

Come sta il Papa

Il Santo Padre avrebbe accusato un affaticamento respiratorio ma le analisi cliniche, ora concluse, avrebbero escluso problemi cardiaci. Sarebbe stato sottoposto a Tac per valutare la situazione dei bronchi. La situazione non desterebbe preoccupazione.

Bergoglio aveva in agenda un’intervista per oggi, ma è stata annullata. Cancellate anche le udienze previste per domani e dopodomani.

In questo momento si trova nell’appartamento al decimo piano del Gemelli, lo stesso in cui trascorse la degenza dopo l’intervento subito nel luglio 2021, e in precedenza utilizzato più volte anche da Giovanni Paolo II. Il suo staff è preparato all’eventualità del ricovero.

I problemi di salute

Papa Francesco soffre di diverticolite e nel 2021 è stato operato al colon per una stenosi diverticolare, un restringimento dell’intestino causato dai diverticoli. All’inizio di quest’anno i sintomi di questa patologia si sono ripresentati.

Francesco ha anche un problema al ginocchio che ultimamente lo ha costretto a usare un bastone e persino la sedia a rotelle. Ma il pontefice non vorrebbe operarsi per non incorrere nei disturbi post-anestesia sofferti dopo l’intervento del 2021.

L'attenzione sulle condizioni di salute del Papa è per ovvie ragioni sempre molto alta anche considerate le parole di Bergoglio nel decimo anniversario del suo pontificato, celebrato lo scorso 13 marzo. In quell’occasione il Pontefice ha fatto presente che, se stanchezza e dolore fisico avranno avuto la meglio, uniti alla “mancanza di chiarezza e del saper valutare le situazioni”, prenderà in considerazione l'ipotesi delle dimissioni, di fatto sdoganate dal suo predecessore, Benedetto XVI.