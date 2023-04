Via Crucis 2023 in tv, testi top secret. Papa Francesco presiede il rito del Venerdì Santo

Roma, 7 aprile 2023 – C’è attesa per la Via Crucis, che quest’anno è circondata da un grande silenzio. Solo una cosa sembra certa: che Papa Francesco, nonostante sia stato dimesso dal Policlinico Gemelli solo 5 giorni fa, presiederà il rito del Venerdì Santo. Su tutti gli altri dettagli c’è un grande riserbo, inedito nella storia recente della Chiesa. I testi delle meditazioni, ad esempio, saranno pronti e disponibili soltanto in giornata, a ridosso della processione.

Contenuti top secret

Sebbene non si conoscano ancora né gli autori né i contenuti, è quasi scontato che anche nel 2023, così come l’anno scorso, si parlerà dell’attualità internazionale e della grande questione della pace in Ucraina. Nel 2022, infatti, la presenza in una stazione di una donna russa e una donna ucraina insieme ha destato molte polemiche. Quest’anno sembra che si sia scelto la massima prudenza, verosimilmente con testi scritti all’interno del Vaticano, e non da gruppi esterni come avviene di solito.

Gli orari tv

La cerimonia prenderà il via alle ore 21.15 di venerdì 7 aprile al Colosseo. Dopo un percorso di 14 tappe che ricordano il calvario di Gesù, si stima che il rito si concluderà alle ore 22.30 al Tempio di Venere sul Palatino. In ogni stazione verranno letti passi diversi dal Vangelo per invitare alla riflessione e al raccoglimento. Per coloro che vogliono seguire la Via Crucis da casa, l’intero evento sarà trasmesso in diretta tv su TV2000 e su Rai 1, a partire dalle 21, poco prima dell’inizio della processione. In alternativa, la trasmissione sarà accessibile anche in streaming su RaiPlay.