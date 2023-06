Padre Georg sfrattato da papa Francesco Dovrà trasferirsi a Friburgo dal 1° luglio

Aria di ritorno a casa per padre Georg. A fare cosa resta ancora un mistero, ma il Papa avrebbe finalmente sciolto le riserve sulla destinazione futura dell’ex segretario particolare di Benedetto XVI: l’arcivescovo Gaenswein, in pratica ’fermo ai box’ dalla morte di Ratzinger nel dicembre scorso, andrà nella sua Germania, a Friburgo. La soffiata, in attesa di ufficialità, arriva dal giornale tedesco Die Welt secondo il quale Bergoglio avrebbe detto a padre Georg di lasciare Roma entro il primo luglio. La decisione di trasferirlo a Friburgo sarebbe stata presa a maggio durante un’udienza privata. Gaenswein, che non ha voluto commentare a mezzo stampa l’indiscrezione, avrebbe suggerito al Papa una serie di possibili incarichi da assumere nell’arcidiocesi del Baden Wuerttemberg. Tuttavia, al momento nulla è deciso, nessuna soluzione esclusa. Compresa l’assenza (pesante) di un incarico ufficiale.

Nelle scorse settimane si era vociferato di un passaggio in Liechtenstein del prefetto (solo sulla carta) della Casa pontificia. Tale soluzione, però, non ha trovato conferma, mentre risulterebbe alquanto fondata l’ipotesi Friburgo. Per tre motivi: è la sua arcidiocesi natale, a reggerla è un presule conservatore come lui e infine a metà maggio lo stesso padre Georg ha presieduto una funzione in cattedrale. Insomma Friburgo si presenta come un’isola felice per Gaenswein nel contesto ecclesiale tedesco a forte trazione progressista. Resta da capire se il trasferimento dal Vaticano – una prassi nel caso degli ex segretari di papi defunti – sia davvero la mossa giusta per Francesco, insofferente alle frecciate di padre Georg, da ultima quella sulla fetta consistente di cardinali che come Papa gli avrebbe preferito il cardinale Angelo Scola. Se poi non sarà definito alcun incarico, le incognite aumentano. Anche l’ex nunzio negli Usa, l’arcivescovo Carlo Viganò, altra icona dell’ultradestra cattolica, viveva in Vaticano prima di essere ’incoraggiato’ a fare le valigie. E diventare tra i più strenui oppositori del Papa all’interno del collegio episcopale.

Giovanni Panettiere