Overdose di caffeina, boom di casi tra bambini e adolescenti: cosa succede

Roma, 9 novembre 2024 – Dopo l’allarme per il consumo di bevande alcoliche tra gli adolescenti, l’ultima emergenza tra i giovanissimi di età compresa tra 11 e 14 anni riguarda l’overdose di caffeina, legata all’eccessivo consumo di bibite e bevande che la contengono, energy drink ma non solo. E’ aumentato infatti drasticamente il numero di bambini che arrivano in pronto soccorso per overdose da caffeina, come emerge dal nuovo rapporto di Epic Research, organizzazione che raccoglie, analizza e diffonde dati su vari aspetti della salute e dell'assistenza sanitaria.

I numeri del fenomeno

Dal 2017, i ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni finiti in pronto soccorso per aver assunto troppa caffeina sono più che raddoppiati. Il numero è quasi raddoppiato anche tra gli adolescenti più grandi. Dal report emerge anche che le visite al pronto soccorso tra i ragazzi sono più frequenti rispetto alle ragazze. “Nonostante tutti gli avvertimenti sugli effetti collaterali, ragazzi e adolescenti continuano a consumare bevande contenenti caffeina”, spiega Alok Patel dello Stanford Children's Health su Pediatrics Today, dell'Accademia Americana di Pediatria.

I sintomi

Ansia, palpitazioni e, nei casi più gravi, attacchi cardiaci sono i sintomi di un sovradosaggio di caffeina, ma in alcuni casi si può arrivare persino alla morte. Per questo l'American Academy of Pediatrics raccomanda che gli adolescenti non consumino più di 100 milligrammi di caffeina al giorno, l'equivalente di circa una tazza di caffè.

Gli effetti collaterali

Un altro effetto collaterale del consumo eccessivo di caffeina è la perdita di sonno, che porta i ragazzi a perdere concentrazione a scuola. I ricercatori suggeriscono ai genitori di stabilire con i figli un programma che favorisca un buon riposo, in modo che non sentano il bisogno di una carica di caffeina.

Quanto caffè dentro le energy drink?

"La maggior parte delle persone, anche adulti abituati alla caffeina, non si rende conto che alcune bevande energetiche reperibili ovunque contengono dai 200 ai 300 milligrammi di caffeina in una sola lattina da 355 ml. Qualsiasi ragazzo può entrare in un negozio e comprarne una”, sottolinea Patel. I medici consigliano di controllare sempre il contenuto di caffeina riportato sull'etichetta della bevanda o di cercarlo online prima di permettere a un ragazzo o ragazza di consumarla.