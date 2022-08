Ostia, uomo pugnalato con un cacciavite all'addome in una rissa in spiaggia

Ostia, 9 agosto 2022 - Un uomo è stato ferito con un cacciavite in una rissa scoppiata in uno storico stabilimento sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia , a Roma. La violenta lite fra bagnanti è avvenuta ieri pomeriggio, di fronte a molte persone che affollavano la spiaggia sul litorale romano.

Ad avere la peggio è stato un uomo di nazionalità egiziana, ferito all'addome con un oggetto appuntito, probabilmente un cacciavite. Il trentenne è stato trovato in una pozza di sangue ed è stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale Grassi di Ostia.

L'aggressore è riuscito a scappare ed a far perdere le proprie tracce. Sulla spiaggia del lungomare Paolo Toscanelli sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Osti, allertati da decine di chiamate delle persone che hanno assistito alla rissa in spiaggia. I militari hanno ascoltato alcuni testimoni e stanno osservando i filmati delle telecamere di zona per capire come si sia mosso l'aggressore dopo aver colpito l'uomo egiziano.