Pescasseroli (Aquila), 26 agosto 2019 - Furtiva e impaurita, una mamma orso guida il suo cucciolo nella notte per le stradine della città di Pescasseroli. Un video, ripreso il 24 agosto a notte inoltrata, sta facendo impazzire i social.

Come una madre premurosa, l'orsa guida il piccolo a passeggio per il borgo, famoso per ospitare la sede dell'ente gestore del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, facendo attenzione alla strada e ai pericoli che l'uomo e il suo abitat rappresentano per tutti gli animali selvatici.