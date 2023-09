Operai travolti dal treno sui binari, a un mese dalla strage di Brandizzo via libera ai cinque funerali Dopo quasi un mese, la Procura di Ivrea ha dato il via libera ai funerali dei cinque operai travolti da un treno a Brandizzo, nel Torinese. I resti saranno consegnati alle famiglie per le esequie nei prossimi giorni. Sabato, la vittima più giovane sarà ricordata nel duomo di Vercelli.