Rapinatori sparano a un carabiniere. Ucciso alla vigilia della pensione

Era il suo ultimo giorno di lavoro. Da oggi sarebbe stato in licenza e poi, dal 5 luglio, in pensione. Giugno sarebbe dovuto essere un mese felice: prima la licenza, poi i 33 anni di matrimonio con la moglie. Una ricorrenza da festeggiare insieme alle due figlie di 15 anni. Carlo Legrottaglie è morto a 59 anni durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. A ucciderlo Michele Mastropietro, 69enne con numerosi precedenti, poi deceduto in un secondo conflitto a fuoco. Con lui c’era Camillo Giannattasio, 67 anni, fermato, incensurato. I due avevano deciso di rapinare un distributore di carburanti nella zona industriale della cittadina.

L’INSEGUIMENTOPoco dopo le sette del mattino, i due carabinieri hanno intercettato l’auto dei rapinatori, una Lancia Y rubata a Locorotondo, in provincia di Bari, che ha accellerato alla vista dei militari. Così è scattato l’inseguimento. Le due auto si sono speronate più volte finché non si sono fermate nella campagna circostante. Legrottaglie ha inseguito Mastropietro che ha sparato al brigadiere, uccidendolo. La fuga dei rapinatori è durata cinque ore. Si sono rifugiati in una masseria tra Grottaglie e Martina Franca, in provincia di Taranto, dove sono stati trovati dalla polizia grazie ad una segnalazione da parte del proprietario dell’immobile. È scoppiato un secondo conflitto a fuoco durante il quale è morto Mastropietro. Su entrambi i corpi è stata disposta l’autopsia.

MITE E SERENODomenico Attanas, vicesindaco di Francavilla Fontana, ha descritto Legrottaglie come una persona mite e serena. Le figlie, gemelle di 15 anni, hanno mandato messaggi al padre: "Ti amerò per sempre, Papà" e "Questo non sarà mai un addio". L’altro carabiniere coinvolto nel conflitto a fuoco è sotto shock. Il brigadiere lavorava nucleo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana.

IL CORDOGLIOIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso "profondo dolore" in un messaggio inviato al comandante dei carabinieri, Salvatore Luongo. La premier Giorgia Meloni ha comunicato il suo "sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini". Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato Legrottaglie in aula al Senato, dove i parlamentari hanno tributato all’esponente delle forze dell’ordine un minuto di silenzio.