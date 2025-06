Scuola Sant’Anna, si è insediato Vitiello. A 41 anni è il rettore più giovane d’Italia

Un forum nazionale su politica ed economia internazionale da costruire annualmente a Pisa per supportare le istituzioni del Paese nella delicata gestione degli equilibri geopolitici e una sempre maggiore attenzione alla ricerca scientifica e creare un Innovation Hub nel nuovo parco tecnologico di San Giuliano Terme (Pisa). Sono i principali obiettivi del mandato illustrati dal nuovo rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Nicola Vitiello (foto), durante la cerimonia del suo insediamento: professore ordinario di bioingegneria, 41 anni, è il più giovane rettore d’Italia. "Sono certo – ha detto rivolto agli allievi – che l’eccellenza del percorso di formazione e conoscenza fatti al Sant’Anna, insieme a una giusta dose di esperienza, curiosità e coraggio, vi consentirà di assicurare quella qualità di analisi, valutazioni e decisioni di cui il Paese ha più che mai bisogno".

"Il mio sogno – ha concluso Vitiello – è che la Scuola Sant’Anna diventi sempre più un punto di riferimento, in Italia e in Europa, per chi crede che conoscenza e formazione siano leve fondamentali del progresso". Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha rivolto a Vitiello i "più sentiti auguri di buon lavoro", ricordando che la Scuola è "un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la qualità della ricerca, della formazione e del trasferimento di conoscenze. Al nuovo rettore spettano anni di sfide complesse e trasformazioni profonde, in un contesto globale in evoluzione".