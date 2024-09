Open Arms, processo a Palermo. Salvini assente: “Difendere i confini non è reato”. Il pm: “Iter criminoso non concedere il porto sicuro ai migranti”

Palermo, 14 settembre 2024 – E' iniziato stamane, intorno alle 10.15, nell'aula bunker del carcere di Pagliarelli, a Palermo, il processo Open Arms, che vede come imputato Matteo Salvini, leader della Lega e attuale ministro alle Infrastrutture, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong Open Arms nell'agosto del 2019, quando era ministro dell'Interno.

L’udienza di oggi è dedicata alla requisitoria dei pubblici ministeri, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e i sostituti Giorgia Righi e Calogero Ferrara che in aula. Un “iter criminoso non concedere il porto sicuro ai migranti – è la linea della procura di Palermo – nemmeno i terroristi si possono lasciare in mare". Assente in aula l'imputato, Matteo Salvini rappresentato dall'avvocato Giulia Buongiorno. Il leader della Lega in un'intervista: "La difesa dei confini non è reato".