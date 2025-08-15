Cisgiordania Nuovo fronte

Israele si appresta ad approvare a giorni un nuovo progetto di insediamento che troncherebbe la Cisgiordania in due segmenti separati, in quella che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha definito ieri "la sepoltura definitiva dell’idea dello Stato palestinese". "Oggi scriviamo una pagina storica per il popolo d’Israele. Dopo 20 anni di impedimenti e di pressioni annunciamo adesso che il progetto E-1 si mette in moto". Si tratta dell’approvazione di un agglomerato di 3.400 alloggi, situato fra Gerusalemme Est e la città-colonia di Maaleh Adumim, che rappresenta un cuneo fra la Cisgiordania settentrionale e la vicina città palestinese di Betlemme. La ratificazione definitiva di quei piani è stata fissata dal Consiglio superiore per la progettazione in Cisgiordania per il 20 agosto. I primi appalti saranno pubblicati fra mesi e i lavori di costruzione inizieranno fra un anno.

Reazioni indignate sono giunte dall’Autorità nazionale palestinese, nonché da Giordania ed Egitto. Secondo il movimento israeliano Peace Now "il piano E-1 è micidiale per il futuro di Israele e per ogni speranza di realizzare la formula dei Due Stati. Siamo sull’orlo di un baratro, e il governo marcia in avanti a tutta velocità". Circondato da leader del movimento dei coloni a Maaleh Adumim (deserto di Giudea), Smotrich ha confermato che Israele intende procedere verso "l’estensione della sovranità israeliana nella Giudea-Samaria", ossia in Cisgiordania. "Ringrazio Netanyahu che negli ultimi due anni e mezzo mi ha consentito di portare avanti questa rivoluzione". Da Washington il piano E-1 ha ricevuto una sorta di nulla osta: "Una Cisgiordania stabile – secondo il Dipartimento di Stato – garantisce la sicurezza di Israele e coincide con gli obiettivi dell’amministrazione Trump di conseguire la pace in Medio Oriente".

Israele si irrigidisce dunque in vista della riunione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in cui, a settembre, diversi Stati tradizionalmente amici dello Stato ebraico prevedono di annunciare il riconoscimento dello Stato palestinese. Ieri Israele è stato intanto accusato da 100 Ong umanitarie – fra cui Save the Children, Medici senza Frontiere, Oxfam, Anera e Caritas – di aver impedito loro di inoltrare aiuti urgenti a Gaza dal 2 marzo scorso. "Israele – affermano – non deve utilizzare gli aiuti come un’arma". Queste Ong hanno denunciato che negli ultimi mesi Israele condiziona la loro libertà di azione a Gaza a nuovi regolamenti restrittivi. "Israele – spiegano – vuole conoscere dettagli sui nostri donatori, vuole liste dettagliate del nostro personale a Gaza e altre informazioni sensibili, ciò per asserite ragioni di ’sicurezza’". Di conseguenza, aiuti per milioni di dollari (fra cui cibo, medicine, acqua) sono rimasti bloccati in magazzini in Giordania ed Egitto.

Un’agenzia del ministero israeliano della Difesa, il Cogat, ha replicato che la lista dello staff locale di quelle Ong è necessaria per verificare che gli aiuti non cadano nelle mani di agenti di Hamas: "Altre 20 Ong che si sono registrate con noi operano liberamente a Gaza e introducono 300 camion di aiuti al giorno". Intanto due milioni di gazawi devono lottare questa settimana anche con un’ondata di calura che tocca i 40 gradi e che getta nella prostrazione una popolazione che da mesi soffre già di carenze di acqua potabile e di interruzioni nell’erogazione di corrente elettrica. L’Unrwa ha avvertito ieri che a Gaza "la disidratazione" si sta diffondendo e ha invocato una volta di più un cessate il fuoco immediato, necessario per salvare vite umane.