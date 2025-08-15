Sbarchi in aumento. Ma nei mesi estivi il traffico è calato

L’arrivo di migranti in Italia è in aumento rispetto allo scorso anno. A dirlo è il dossier diffuso dal Viminale, che fotografa la situazione dall’1 gennaio al 14 agosto 2025. Nello stesso periodo del 2024, erano stati 37.756 gli sbarchi, mentre quest’anno il dato parla di 38.568 arrivi via mare, con un aumento pari al 2,1%. È però in controtendenza l’andamento degli sbarchi nei mesi estivi, se è vero dall’1 luglio al 14 agosto del 2024, erano stati complessivamente pari a 11.741, contro gli 8.508 di quest’anno.

È salito anche il numero dei rimpatri che nello stesso periodo di riferimento erano stati 3.088 lo scorso anno, contro gli attuali 3.463 (+12%). In totale nel 2023 furono 4.751 le persone riaccompagnate oltre frontiera, contro le 5.414 del 2024. C’è poi un altro dato interessante che si può evincere dal dossier, vale a dire quello dei rimpatri volontari assistiti, una misura che permette ai migranti di tornare proprio paese d’origine in modo sicuro, con il supporto di assistenza e servizi per la reintegrazione. L’iniziativa, promossa dal ministero dell’Interno e attuata da organizzazioni non governative ed enti pubblici, offre un percorso personalizzato per chi desidera rimpatriare.

Nello specifico, in Libia nel 2023 ci sono stati 9.369 rimpatri, 16.207 nel 2024 e 9.241 al 31 luglio 2025. Dati molto più contenuti per la Tunisia, che nei rispettivi periodi ha avuto rimpatri pari a 2.557, 6.885 e 4.426. In Algeria invece i rimpatri volontari nel 2023 sono stati 2.423, nel 2024 sono stati 7.844 e al 31 luglio 2025 ne sono stati registrati altri 4.465.

Vi è infine un altro tema interessante per capire l’evoluzione del fenomeno sbarchi, quello dei blocchi delle partenze da Libia e Tunisia. Nel 2023, sono state fermate prima di imbarcarsi, 17.190 persone in Libia, e 76.321 in Tunisia, per un totale di 93.511 migranti. Dato in salita nel 2024, con 21.762 blocchi alla partenza dalla Libia, e 76.321 dalla Tunisia, per complessive 102.704 persone. Infine, nel 2025, dati aggiornati al 31 luglio, sono state fermate 13.243 persone in Libia, e 26.773 in Tunisia, per un totale di 40.016 migranti.