L’inchiesta di Milano. Tornano liberi Tancredi e Marinoni

Muller Castagliuolo

Liberi tutti. Il Tribunale del Riesame revoca le misure cautelari disposte dal gip nei confronti di tre figure chiave nell’inchiesta sull’urbanistica milanese, per la quale i pm parlano di "sistema edilizio deviato". L’ex assessore Giancarlo Tancredi, l’ex componente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e l’imprenditore Federico Pella, indagati a vario titolo per falso e corruzione, tornano immediatamente liberi dagli arresti domiciliari.

"Non c’è nessun patto corruttivo né sistemico", ha detto Marco Messora, legale di Pella, all’uscita del Riesame. Per Tancredi il reato contestato è stato derubricato dalla più grave “corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio” alla meno severa “corruzione per l’esercizio della funzione”, che punisce chi si mette a disposizione di un privato senza compiere un atto illecito. Arriva però l’interdizione: l’ex assessore per un anno dovrà astenersi dall’esercizio di pubblico ufficio e dovrà rispettare il divieto di contrattare con la pa. Vale anche per Marinoni, con l’aggiunta dell’interdittiva dallo svolgere la professione di architetto. Idem per Pella, l’ex manager della società multidisciplinare di progettazione integrata J+S.

Le scarcerazioni arrivano dopo che i giudici della libertà avevano già revocato gli arresti del costruttore Andrea Bezziccheri (l’unico in carcere, a San Vittore) e di Alessandro Scandurra, architetto ed ex componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano. Si attende ora il ricorso del ceo di Coima, Manfredi Catella, ora agli arresti domiciliari, previsto il 20 agosto. Le motivazioni delle scarcerazioni saranno comunicate entro 45 giorni, non si sa quindi se a convincere i giudici sia stata la mancanza di specifiche esigenze cautelari o l’assenza di gravi indizi a carico degli indagati.

Intanto il pool di pm, composto da Marina Petruzzella, Paolo Filipponi e Mauro Clerici, con l’aggiunta Tiziana Siciliano, ha depositato martedì nuove chat tratte dai telefoni degli indagati e relative alle posizioni di Tancredi e Marinoni: un ’faldone’ di oltre quattromila pagine. Pubblico e privato vanno a braccetto a colpi di sottili ironie e anglismi tra manager. Come quando Catella parla dei due funzionari definendoli "i best ever". Si legge così nella chat denominata “Il Pirellino”, nella quale i pm ravvisano un "mercimonio della funziona pubblica" e nella quale comunicavano il costruttore Catella, l’ex assessore e pure il city manager del Comune di Milano, il direttore generale Christian Malangone. "Io sarò sempre presente se succede ancora qualcosa, sappiatelo", scriveva il 16 aprile 2025.

E anche Malangone è nell’inchiesta. Fonti giudiziarie confermano infatti che la lente della procura si allarga al Comune, con l’iscrizione nel registro degli indagati del city manager, l’ipotesi accusatoria è ’induzione indebita’.

La procuratrice aggiunta Siciliano difende, nel cortile del Tribunale, un’inchiesta "ampia e solida": "Abbiamo l’obbligo di andare avanti, la questione è molto più grossa di quella che noi stiamo esaminando in questi giorni e limitatamente a questa ordinanza. È un’enorme indagine - sottolinea - che ha avuto una sedimentazione di mesi. Sono una grande appassionata di verità" afferma. E quindi chiude: "Il Riesame? Non è la sentenza".