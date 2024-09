Elon Musk contro la pm di Palermo: “Sei anni di carcere a Salvini? Vada lei in galera”

Roma, 14 settembre 2024 – Ci si mette anche Elon Musk ad alimentare la bagarre politica sulla vicenda giudiziaria che vede imputato Matteo Salvini. Oggi la procura di Palermo ha chiesto la condanna a 6 anni di carcere per il vicepremier, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco dei 147 migranti della Open Arms. Erano i tempi del governo Conte (estate 2019) e Salvini era ministro dell’Interno.

“Quel pazzo pubblico ministero dovrebbe essere lui ad andare in prigione per 6 anni”, è l’invettiva su X di Musk, il cui feeling con Meloni e con il suo governo sono cosa nota. Musk ce l’ha con il procuratore aggiunto di Palermo, Marzia Sabella che oggi, insieme ai sostituti Giorgia Righi e Geri Ferrara, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo ha ripercorso l’intera vicenda arrivando a formulare la richiesta dell’accusa: sei anni di reclusione oltre alle pene accessorie. "Il diniego" alla concessione del posto sicuro di sbarco per i migranti "avvenne con intenzionale e consapevole spregio delle regole", ha detto Righi. Un atto che, secondo la Procura, "ha leso la libertà personale di 147 persone per nessuna apprezzabile ragione". L’assunto di partenza è che "tra i diritti umani e la protezione della sovranità dello Stato sono i diritti umani che nel nostro ordinamento, per fortuna democratico, devono prevalere”.

“Mi dichiaro colpevole di aver difeso l’Italia e gli Italiani”, si difende Salvini – che era assente in Aula – in un’arringa tutta social. Unanime la reazione della destra a partire dalla premier Giorgia Meloni che arriva a definire la decisione dei magistrati un “grave precedente”, contro un ministro che “ha fatto il suo lavoro”, difendendo “i confini della Nazione”. E mentre l’opposizione attacca (per Schlein l’intervento della Meloni è “molto inopportuno”, perché viola la separazione tra poteri – politico e giudiziario), Salvini con la premier incassa l’appoggio di Elon Musk che dagli Usa può evidentemente permettersi di invocare la galera per un magistrato italiano. Il magnate americano ce l’ha con la giustizia italiana ma anche con Open Arms. "Come si chiama questa ONG che contrabbandava clandestini in Italia? – tuona ancora condividendo il post di Ashley St. Clair, commentatrice filo repubblicana – Chi li finanzia? I finanziatori di questa attività illegale dovrebbero essere denunciati”.