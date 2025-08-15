Ferragosto quasi esaurito. Dodici milioni di italiani in ferie. Il mare resta la meta preferita

Roma, 15 agosto 2025 - Eravamo pronti a raccontare di come l’Italia si stesse preparando a un ponte di Ferragosto insolitamente silenzioso, senza tormentoni musicali degni di nota e con le spiagge desolatamente vuote da nord a sud. I numeri resi noti negli ultimi giorni, tuttavia, ci hanno fatto ricredere: se è vero che i rituali della vacanza tradizionale stanno inesorabilmente cambiando – colpa degli stipendi stagnanti e di rincari spesso superiori all’andamento dell’inflazione – è anche vero che in tanti non intendono rinunciare a una vacanza, sia pur con budget risicato e durata limitata al solo ‘weekend lungo’, tra venerdì 15 e domenica 17 agosto. Secondo l’Osservatorio turismo Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg, sono infatti 12 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere fuori casa il ponte ‘clou’ dell’estate. Solo un intervistato su quattro, tuttavia, andrà in albergo: in 28 casi su 100, infatti, ci si affiderà all’ospitalità di amici e parenti, oppure ci si appoggerà alle seconde case di proprietà.

Turisti in piazza Duomo a Milano

LE DESTINAZIONI PREFERITE Il mare è in cima alle preferenze (45%), seguito dalla montagna, al 19%, e dalle località di campagna al 9%. Luoghi immersi nella natura, città d’arte, piccoli borghi, laghi e crociere completano, con percentuali di scelta decrescenti, il panorama delle destinazioni. Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige e Sicilia sono in testa alla classifica delle regioni più gettonate. Guardando nel dettaglio alle località predilette dai turisti italiani, la graduatoria stilata dal portale di prenotazione vacanze Holidu vede trionfare le isole: al primo posto, infatti, c’è San Vito Lo Capo, in Sicilia, seguita da San Teodoro, in Sardegna, e da Marina di Ragusa, in Sicilia. CITTÀ D’ARTE Se gli italiani, complice il caldo torrido, si muovono in massa verso il mare, nelle città d’arte prevalgono i turisti stranieri. Secondo le stime di Assoturismo-Cst, nel fine settimana di Ferragosto le presenze nelle città d’arte italiane supereranno quota 1,6 milioni, di cui circa il 66% sarà costituito da visitatori stranieri. Le destinazioni più richieste restano le grandi icone del patrimonio culturale nazionale: da Roma a Venezia, da Firenze a Napoli. Il fascino del Belpaese, tuttavia, non si ferma alle grandi capitali del turismo culturale: numerosi viaggiatori stranieri scelgono i piccoli borghi, disseminati in tutte le regioni. PRANZO DI FERRAGOSTO Puntuale come la ‘cocomerata’ in spiaggia, il pranzo fa parte dei riti intoccabili del Ferragosto italiano: secondo Fipe Confcommercio saranno oltre 5 milioni, tra residenti e turisti, i clienti che si accomoderanno, oggi, negli oltre 91mila ristoranti aperti, pari al 70% del totale. La maggior parte offre un menu «all inclusive» a un prezzo medio di 61 euro a persona, per una spesa complessiva stimata di 314 milioni di euro. Per tutte le consumazioni fuori casa nella giornata di Ferragosto – dal caffè con ghiaccio allo spritz – spenderemo, secondo le previsioni, almeno 1 miliardo di euro. LA STRETTA A proposito dei rituali ferragostani, attenzione, però, ai divieti: dalla Liguria alla Sicilia, passando per Romagna, Lazio, Toscana, Puglia, Campania e Sardegna, sono assai numerose le località, specialmente marittime, che hanno emanato severe ordinanze in vista del 15 agosto. In Sicilia, ad esempio, il sindaco di Palermo ha disposto il divieto di assembramenti, allestimenti di picnic, accensione di fuochi e falò e accampamento in tende dal 13 al 16 agosto. A Sant’Antioco, in Sardegna, ha destato curiosità il divieto di usare sassi in spiaggia per ancorare gli ombrelloni, motivato dall’esigenza di evitare incidenti e ferite per i bagnanti.