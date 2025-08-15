Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Cronaca
CronacaAlbero cade su un’auto, tragedia a Ferrandina (Matera). Morto un ragazzo, tre feriti gravi. Tornavano dal picnic di Ferragosto
15 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Albero cade su un’auto, tragedia a Ferrandina (Matera). Morto un ragazzo, tre feriti gravi. Tornavano dal picnic di Ferragosto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i giovani dalla vettura. A causare il crollo della quercia sarebbe stato il violento maltempo. Per oggi e domani in Basilicata è stata diramata allerta gialla

Vigili del fuoco, foto generica (Germogli)

Vigili del fuoco, foto generica (Germogli)

Matera, 15 agosto 2025 – Ferragosto tragico a Ferrandina, in provincia di Matera. A quanto si apprende, un albero si è abbattuto su un'auto con a bordo quattro ragazzi. Uno è morto e gli altri tre sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i giovani dall’abitacolo della vettura. Tre sono stati recuperati vivi, affidati alle cure dei sanitari e trasportati in ospedale in codice rosso. Le informazioni sono ancora sommarie: non è chiaro se l’auto fosse in movimento, né quale sia stata la dinamica del drammatico incidente.  Nessuna informazione, per il momento, anche sull’identità delle vittime. Si sa solo che erano reduci da un picnic di Ferragosto nell’area attrezzata del Parco locale.

Pare che l’albero crollato fosse una quercia, probabilmente sradicata per colpa del forte vento. Il maltempo imperversa da ore su alcuni settori della Basilicata. La Protezione Civile ieri aveva diramato un’allerta gialla per la regione, proprio per il rischio di violenti temporali. Si stimava una frequente attività elettrica (fulmini), locali grandinate e forti raffiche di vento. L’allerta gialla per maltempo, dovuto a un passaggio di aria instabile, è stata confermata anche per domani e coinvolge alcuni settori della Basilicata. 

