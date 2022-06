Palermo, omicidio alla Zisa: uomo ucciso a colpi di pistola

Palermo, 30 giugno 2022 - Un incidente stradale, la lite che degenera in una sparatoria che lascia un uomo ferito a terra, poi morto all'ospedale. Potrebbe essere questa la dinamica dell'omicidio avvenuto questa mattina in via Imperatrice Costanza, a Palermo. Si torna a sparare nel rione della Zisa, dove a essere rimasto ucciso è Giuseppe Incontrera, 45 anni residente alla Zisa con precedenti per droga, raggiunto da almeno tre proiettili calibro 22. Ferito mortalmente, l'uomo è deceduto al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, dove si sono radunate una cinquantina di persone. Gli animi sono molto caldi.

I carabinieri del nucleo investigativo stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria. I rilievi sono stati condotti nei pressi di un'auto parcheggiata con il parabrezza lesionato, di qui l'ipotesi di una lite per un incidente stradale. Sul luogo sono stati ritrovati bossoli calibro 22. In queste ore la polizia sta sentendo i vicini di casa, le persone che abitano nel luogo dove è avvenuto il delitto, i familiari e gli amici. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.