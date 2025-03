Trieste, trovata morta in casa con un taglio alla gola

Trieste, 31 marzo 2025 – Una donna di 89 anni è stata trovata morta in un appartamento del centro di Trieste, in via delle Beccherie, azona Piazza Unità.

Il cadavere presenterebbe un taglio alla gola. Secondo TriestePrima le forze dell’ordine avrebbero fermato una donna.

L’allarme è stato dato alle 13. A chiamare i soccorsi, sempre secondo TriestePrima sarebbe stata la figlia della vittima, che avrebbe intuito qualcosa da remoto, visionando le immagini delle telecamere presenti nell’abitazione.

Sul posto i carabinieri, personale della Questura, i vigili del fuoco e il personale del 118. La via è stata transennata e i rilievi sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento