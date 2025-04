Omicidio a Cesa (Caserta): il 19enne Davide Carbisiero trovato morto in una sala slot. Ucciso con almeno tre colpi I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore della vittima. Si indaga sul movente dell’omicidio: in corso verifiche per capire se la morte di Corbisiero sia legata al padre della fidanzata, da poco uscito dal carcere