Omicidio a Cagliari: strangolato con un asciugamano nel b&b. Fermato un 20enne

Cagliari, 31 luglio 2023 – Un uomo di 43 anni è stato trovato morto strangolato in un b&b a Quartuccio, in provincia di Cagliari. La vittima dell'omicidio si chiama Gabriele Pergola. I carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena hanno fermato il presunto assassinio, Gabriele Cabras, 20 anni, persona già nota alle forze dell'ordine. Il 20enne è accusato di omicidio volontario.

L'allarme nel cagliaritano è scattato all'alba, quando il cadavere di un uomo è stato ritrovato all'interno di una stanza di un b&b Corte Cristina a Quartuccio. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, Gabriele Pergola e il suo presunto killer, Gabriele Cabras, si trovavano all'interno della stanza quando hanno avuto una discussione che in breve tempo si sarebbe tramutata in una violenta lite. Le persone presenti nelle altre stanze del b&b avrebbero sentito urla e rumori di oggetti rotti dopo essere stati lanciati sul pavimento e sulle pareti. Al culmine della colluttazione iniziata fra i due, Cabras avrebbe spinto a terra Pergola, lo avrebbe strangolato con un asciugamano e, dopo avergli rubato il denaro (circa 600 euro) che aveva nel portafogli, e si era dato alla fuga. Cabras era già finito nei guai con la giustizia lo scorso 14 gennaio, quando aveva accoltellato un giovane nordafricano in un locale di Quartu ed era stato accusato di tentato omicidio. Il 20enne aveva ricevuto un daspo urbano con il divieto di frequentare i locali pubblici della provincia di Cagliari dalle 17 alle 6.

I responsabili del b&b, allertati dai rumori provenienti dalla stanza, hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati sul luogo dell'omicidio in di via Nazionale. Anche un'ambulanza è arrivata nella struttura; i sanitari hanno potuto solo constatare la morte di Gabriele Pergola.

Gli agenti della compagnia di Quartu e della stazione di Selargius anno recuperato e visionato i filmati delle telecamere del b&b e della zona, individuando il presunto autore del delitto. Cabras è stato rintracciato poco dopo mentre camminava per strada a Sinnai, con ancora addosso i 600 euro sottratti alla vittima. Cabras è stato portato in caserma, dove è stato sentito dalla pm Diana Lecca. Il corpo di Gabriele Pergola è invece stato trasferito al Policlinico di Monserrato per l'autopsia.