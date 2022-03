Pontecagnano, uccisa nel negozio dove lavora: caccia all'ex fidanzato

Pontecagnano Faiano, 1 marzo 2022 - Uccisa mentre era dal parrucchiere. Brutale femminicidio questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. La vittima è Anna Borsa, 30 anni, raggiunta da un proiettile mentre si trovava in un negozio di via Tevere, traversa di corso Umberto, nel centro della cittadina. C'è anche un'altra persone ferita, che ora si trova in ospedale.

A sparare alla donna è stato un uomo, che è entrato nel salone e le ha rivolto la pistola contro, senza lasciarle via di scampo. Si cerca l'ex fidanzato, con cui la vittima non stava più da 8 mesi. I carabinieri hanno organizzato posti di blocco e un elicottero sta sorvolando la zona.

Una fonte vicino alla ragazza ha raccontato all'Ansa che stamane "Anna aveva paura, era pensierosa" e aveva detto che "voleva andare via da Salerno". L'ex compagno, da quanto si apprende, continuava ad avvicinarsi al negozio dove lei fa la parrucchiera. Non è chiaro, al momento, se ci fossero stati già degli episodi di violenza che avrebbero potuto far presagire quanto accaduto oggi.

Lutto a Pontecagnano Faiano

Ed è lutto cittadino a Pontecagnano Faiano: "Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità - scrive su Facebook il sindaco Giuseppe Lanzara -. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia". Annullato ogni evento in programma.