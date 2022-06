Offese razziste dell’ex campione a Hamilton Il pilota: la mentalità di Piquet è arcaica

"È più della lingua. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sono stato circondato da questi atteggiamenti e preso di mira per tutta la mia vita. C’è stato un sacco di tempo per imparare. È giunto il momento di agire". Lo ha scritto su Twitter il pilota della Mercedes Lewis Hamilton in riferimento al commento dell’ex campione del mondo Nelson Piquet, che analizzando il contatto tra Verstappen e l’inglese nell’ultima edizione del GP di Gran Bretagna, l’aveva definito ‘negrito’. Tutto nasce da un’intervista concessa da Piquet, 69 anni, lo scorso novembre in cui, commentando l’incidente di Silverstone, si riferiva al pilota Mercedes utilizzando appunto il termine "negretto", sostenendo che era stato "fortunato" che non fosse successo nulla di grave all’olandese. Un’intervista che all’epoca era passata inosservata ma che è stata riproposta sui social nei giorni scorsi, provocando la reazione dura di Formula Uno, Fia e Mercedes: "Un linguaggio discriminatorio o razzista è inaccettabile in qualsiasi forma e non ha spazio nella società" la posizione del circus.