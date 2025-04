Non solo tifo violento. Severità sulle guerriglie del fine settimana

BoniLe guerre in corso nel mondo sono sostenute da pur inaccettabili interessi politico - economici mentre le guerriglie del fine settimana in casa nostra a margine delle partite di calcio sono sorrette solo dall’imbecillità e dal fascino della violenza fine a se stessa. L’ennesimo caso di Roma con 13 agenti di polizia feriti tra fratture, contusioni e traumi vari, per tenere a bada le tifoserie ultras di Roma e Lazio dimostra che un certo mondo del calcio non riesce a guarire dalla malattia della violenza. Non basta un’aspirina? Bene, allora serve un pesante antibiotico. I Daspo temporanei non bastano? Alziamo il tiro. Anche perché le tifoserie organizzate sono spesso inquinate dalla criminalità. L’omicidio di Vittorio Boiocchi (2022), capo della curva nord dell’Inter, ha portato a sei arresti con ombre di mafia. Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik e ultrà della Lazio, assassinato a Roma (2019), era invischiato nel narcotraffico con gli zingari di Ostia. I miliziani da stadio vanno alla partita armati di mazze, coltelli e bombe carta. Qui prima della rieducazione serve una svolta che tuteli i poliziotti e i carabinieri destinati all’ordine pubblico. Carcere, subito, per esempio. Poi si vedrà. Le ‘banali’ denunce sono percepite come impunità. Il ministro Matteo Piantedosi ha già annunciato che sono in arrivo altri provvedimenti per tutelare "uomini e donne in divisa". Una scelta di buonsenso perché la violenza esplode anche senza stadio, come a Milano dove il solito corteo pro Palestina è sfociato in aggressioni e devastazioni, o a Torino dove altri agenti sono rimasti feriti nel tentativo di fermare un Rave party. I tecnici del ministero sono in grado di studiare gli aspetti legislativi e penali a sostegno di misure più severe. Speriamo siano già al lavoro.