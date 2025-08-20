Chi è Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino: il video intimo visto da migliaia di persone in chat a luci rosse

La prima indagine, precedente all’inchiesta sul raid informatico degli hacker e il furto di dati sensibili e video intimi dal circuito di videosorveglianza domestico, era questa: chi è Caroline Tronelli? La fidanzata di Stefano De Martino era apparsa con discrezione a fine luglio. Intercettata accanto al conduttore tv, si parlava di un’amicizia. Poi un paparazzo ha fotografato il bacio su una barca a Porto Cervo, la prova d’amore a favor di rotocalchi. E la ragazza della porta accanto, come in un film da cassetta hollywoodiano, è diventata una stellina.

Studentessa di famiglia napoletana ma romana d’adozione, 22 anni, lunghi capelli biondi, occhi celesti, sorriso aperto e luminoso. Caroline è figlia di Stefano Tronelli, il fondatore della mega società di consulenza strategica e gestionale Tron Group Holding (fatturato 2023: oltre 13 milioni di euro). È la sorellina di Francesco e Marinicol (laureata in interior design a Londra e Milano), entrambi Ceo con la passione per il mare e la moda che nel 2020 hanno co-fondato Nort Beachwear, brand di costumi da bagno e abbigliamento informale ecosostenibile nato tra i colori della Costa Smeralda e promosso con negozi monomarca a Roma, Porto Cervo e Ibiza (nel 2023, su Forbes, raccontavano che Nort è l’anagramma del soprannome di famiglia: Tron).

La piccola di casa, Caroline, non è né una creator né un’influencer. ABita ancora con i genitori. Da qualche mese, raccontano le cronache rosa, ha conquistato il bello e bravo della tv nazionalpopolare, il De Martino di Affari tuoi, ex marito di Belen Rodriguez “strappato” a Emma Marrone in diretta su Amici di Maria De Filippi. Dopo lo choc dell’attacco hacker Caroline Tronelli sembra aver disattivato il suo profilo Instagram e non si trova su TikTok. Una pausa. O forse una implicita e silenziosa richiesta di privacy.

Si dice che Stefano De Martino abbia conosciuto Caroline frequentando la famiglia. I primi gossip sulla coppia erano stati spenti sul nascere: “Solo un’amicizia”. Poi è arrivato il paparazzo di Diva e Donna che ha puntato l’obiettivo su una barca nel mare cristallino della Sardegna. Un tuffo, poi quel bacio, Stefano e Caroline, cartolina estiva di un amore.

Fino all’incubo d’agosto. Un video intimo di De Martino con la compagna, filmato dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione romana della giovane all’insaputa dei protagonisti, è finito online sul mercato delle produzioni amatoriali a luci rosse. La Procura, con l’aggiunto Sergio Colaiocco, ha aperto un fascicolo contro ignoti per accesso abusivo a sistema informatico e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, delegando la Postale a svolgere le indagini. per gli investigatori il video è stato estrapolato dal server della società che gestisce la videosorveglianza di casa Tronelli la notte del 9 agosto, qualche istante dopo che gli impianti finissero di riprendere De Martino in compagnia della ragazza.

Poi il materiale, scrive il Corriere, è stato pubblicato su un sito specializzato in una sezione di video amatoriali da tutto il mondo. Il filmato del conduttore tv e della compagna (quello, per altro, con il maggior numero di visualizzazioni) era catalogato con il nome “De Martino”, segno che il presentatore era stato riconosciuto. Lo stesso video è circolato anche su un canale Telegram, dove in poche ore è stato visto da circa 2mila persone.

Gli inquirenti hanno sequestrato il modem collegato alle telecamere, spiega ancora il Corriere: sarà accertato se l’hacker abbia ricevuto soldi per acquisire le immagini e se lavori per la stessa società che ha installato il sistema di vigilanza in casa della ragazza: una persona in possesso delle credenziali per entrare nei server, estrapolare le immagini e renderle pubbliche, sebbene non si possa escludere che abbia invece dovuto violare le protezioni del server. Non un caso isolato, pare, ma un blitz inserito in un mercato illegale con un enorme giro d’affari.