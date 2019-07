Torino, 27 luglio 2019 - L'Italia ha inviato ieri in serata alla Ue la lettera con cui conferma l'intenzione di proseguire nella realizzazione della Tav Torino-Lione. Oggi nel primo pomeriggio ha preso il via la marcia No Tav da Venaus a Giaglione, nel Torinese. I militanti intendono raggiungere il cantiere di Chiomonte sfidando apertamente l'ordinanza della prefettura che ha esteso la zona rossa a tutti percorsi attorno al cantiere dell'alta velocità. Nel corteo, tra bandiere, cartelli e striscioni No Tav, una selva di ombrelli aperti per ripararsi dal violento temporale.

Nelle scorse settimane la Commissione europea aveva chiesto a Italia e Francia di chiarire le rispettive posizioni sull'opera. La lettera alla Commissione europea consente di dare seguito alle procedure sulla Tav Torino-Lione. La missiva, a quanto si apprende, è stata firmata da una dirigente del ministero dell'Economia ed è stata redatta in coordinamento con la segreteria della Presidenza del Consiglio. Si tratta di un atto procedurale tecnico che, secondo la prassi, non prevede la firma del ministro competente (il titolare di Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli). La lettera, che è stata inviata per conoscenza anche alla Francia, rappresenta un passaggio necessario nella procedura sui bandi per la costruzione dell'opera.

Ed è in programma oggi la manifestazione per il 'no' alla Tav a Chiomonte in Val di Susa. Aderiscono varie associazioni locali e nazionali e anche i Verdi. Nella stazione Torino Porta Nuova da cui partono i treni per Susa diversi agenti di polizia in borghese monitorano la situazione e quattro poliziotti in divisa presidiano in maniera fissa il binario 16. Qui, infatti, sono decine i giovani che stanno continuando a recarsi a Susa per poi prendere la navetta che li condurrà a Venaus per accodarsi al corteo No Tav che alle 13.30 partirà dall'Infopoint situato all'ingresso dell'accampamento del Festival dell'alta felicità. Massima allerta anche nella stazione di Susa: si teme l'arrivo di gruppi di violenti che potrebbero mischiarsi agli studenti che parteciperanno al corteo in maniera pacifica.

"Tutte le manifestazioni sono giuste: dichiarare la propia opinione, contrarietà o il proprio favore su un'opera va benissimo. L'auspicio è che non ci sia nessun atto di violenza...ora però mi sono stancato di parlare su questo tema", ha detto ieri sera il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, via Facebook.