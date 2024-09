Nadia Toffa, oggi il funerale a Brescia. Folla alla camera ardente anche a Ferragosto

Brescia, 16 agosto 2019 - Si svolgeranno questa mattina, alle ore 10.30, nel Duomo di Brescia i funerali di Nadia Toffa, la conduttrice tv morta martedì scorso per un cancro. A celebrare le esequie sarà Padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla 'Terra dei Fuochi'.

Intanto anche ieri, nel giorno di Ferragosto, la camera ardente allestita al teatro Santa Chiara è rimasta aperta per consentire l'incessante viavai di quanti le hanno voluto rendere omaggio. Non solo suoi colleghi del mondo dello spettacolo e concittadini, ma anche persone giunte da altre regioni. Persino i detenuti del carcere cittadino hanno fatto una colletta per acquistare una corona di fiori che è stata consegnata in teatro. "Nadia che è sempre stata paladina della giustizia", hanno scritto in una lettera di accompagnamento. Anche i lavoratori dell'Ilva di Taranto hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Nadia Toffa.

E proprio i parenti hanno voluta ricordarla con un commosso messaggio su Instagram. "Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi", hanno scritto i genitori e le sorelle della presentatrice, morta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il tunore. "Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l'amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell'Amore più grande. Riscaldati dall'abbraccio di tutti".