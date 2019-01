Roma, 21 gennaio 2019 - Migranti, la linea del Governo gialloverde non cambia, dopo le ultime notizie di stragi e salvataggi nel Mediterraneo. Il ministro dell'interno Matteo Salvini esibisce i dati del crollo degli arrivi e ripete la filosofia del "meno partenze meno morti", mentre il vicepremier a 5 stelle Luigi Di Maio prende a prestito le parole dell'amico Di Battista contro la Francia ("Portiamoli a Marsiglia").

Barcone con 100 a bordo in difficoltà. La Libia devia cargo per salvarli

Salvini: "Gli scafisti devono capire che i loro affari sono finiti"

SALVINI - Tutti sani e salvi, e riportati indietro, i 393 immigrati recuperati dalla Guardia Costiera libica nella giornata di ieri, fa sapere il Viminale. In particolare, 143 sono stati riportati a Tripoli. 144 a Misurata, 106 ad al-Khoms. "La collaborazione funziona, gli scafisti, i trafficanti e i mafiosi devono capire che i loro affari sono finiti. Meno partenze, meno morti, la nostra linea non cambia", commenta il vicepremier leghista.

Di Maio: "Dalla Libia ci aspettiamo i salvataggi in mare"

DI MAIO: LI PORTIAMO A MARSIGLIA - "D'ora in poi quelli che vogliono sbarcare li portiamo a Marsiglia, chiederò a Ue sanzioni contro quei paesi che colonizzano l'Africa", dice invece a Rtl 102.5 Luigi Di Maio, puntando il dito contro la Francia di Macron. "Si parla solo degli effetti, dei morti in mare, ma la Ue ignora quello che la Francia fa in Africa - aggiunge - La Francia stampa il franco delle colonie con cui si fa finanziare parte del suo debito, per far stare gli africani in Africa basta che i francesi se ne stiano a a casa loro".

La stessa linea era stata indicata ieri da Alessandro di Battista ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai1, con l'aggiunta: "Non saranno certo i porti chiusi o il muro di Trump a fermare queste migrazioni".

Quanto ai 100 migranti salvati ieri dalla Libia, Di Maio è netto: "Abbiamo richiamato la guardia costiera libica perché ci aspettiamo da loro i salvataggi in mare".

L'Unhcr: Oggi non c`è alcun porto sicuro in Libia

L'INVIATO DELL'ONU - Di tutt'altro avviso Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo Centrale: "Il ritorno delle persone da acque internazionali verso la Libia è contro il diritto internazionale. Oggi non c`è alcun porto sicuro in Libia", sostiene.

GLI ARRIVI - Ecco i dati aggiornati del Viminale: dal primo gennaio i migranti sbarcati in Italia sono 155, lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 2.730. I migranti arrivati in Italia, secondo la nazionalità dichiarata al momento dello sbarco, segnala il Viminale, provengono prevalentemente dal Bangladesh, e dall'Iraq, rispettivamente 57 e 38; 31 dalla Tunisia, 13 dall'Iran e 9 dall'Egitto. Due migranti sono arrivati da ognuno dei seguenti paesi: Sudan, Russia, Pakistan. Un solo migrante è arrivato dal Gambia.

"Il Titanic ci commuove ancor oggi..."

LA CHIESA LUTERANA - Interviene, e con parole forti, il decano della Chiesa Evangelica-Luterana in Italia (Celi), pastore Heiner Bludau: "Il destino del Titanic ci commuove ancora oggi, cento anni dopo, mentre i 117 migranti annegati venerdì scorso davanti alla Libia e le 53 persone morte tra la Spagna e il Marocco non sono nemmeno menzionati in tutti i media". E inisste: "Fossero morti 117 persone di origini europee assisteremmo a una valanga di servizi su televisioni e giornali". E secondo la responsabile della Diaconia della Celi, Daniela Barbuscia "questo dramma poteva essere evitato se le navi delle Ong non fossero state bloccate da una politica priva di compassione".