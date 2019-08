Roma, 10 agosto 2019 - La questione migranti e il braccio di ferro tra Salvini e le ong, resta centrale anche nella giornata odierna. L'arrivo della star hollywoodiana Richard Gere, nella giornata di ieri, a Lampedusa, ha alzato il livello attenzione sulla Open Arms. La nave ong battente bandiera spagnola - che si trova da nove giorni nel Mediterraneo con 121 migranti a bordo, soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia, ed è alla ricerca di un porto sicuro - ha accolto a bordo il divo che, con questo gesto, intende prendere una posizione netta a favore dei profughi in mare, facendo leva sulla sua enorme visibilità. Al suo fianco, a bordo della nave, anche un volto noto del piccolo schermo italiano: Chef Rubio, da sempre in prima linea sul tema migranti e integrazione.

Grazie al lavoro eccezionale dell’equipaggio di @openarms_fund le persone a bordo, seppur stremate, resistono. Ciò non vuol dire che debbano rimanere in mare. Fateli scendere a terra prima di subito. Grazie a tutti del supporto, i 121 esseri umani a bordo vi ringraziano. #Love pic.twitter.com/LXIZijuSgO — Chef Rubio (@rubio_chef) 9 agosto 2019

L'attore statunitense e attivista per i diritti umani, nel corso della conferenza stampa di stamane all'aeroporto di Lampedusa, al fianco di Oscar Camps, fondatore di Open Arms, Riccardo Gatti, presidente della ONG e Chef Rubio, ha dichiarato:

"Abbiamo presentato un esposto per verificare se tutto ciò che sta accadendo non rappresenti una fattispecie di reato". Il divo e gli altri attivisti hanno fatto sapere che porteranno il caso all'attenzione dei pm di Roma e Agrigento. E ancora: "Amo moltissimo gli italiani, la vostra generosità, ma dopo due anni che sono tornato in questo posto ho notato che qualcosa sta cambiando - ha spiegato Gere -. Abbiamo avuto difficoltà a trovare qualcuno che con le provviste ci portasse sulla Open Arms. C'era timore. Abbiamo trovato una persona di sera tardi. Ma poi ha cambiato idea. Ci ha detto che temeva possibili ripercussioni. Poi siamo riusciti a trovare un'altra barca".

ALTRI 39 SALVATI - Nella notte appena trascorsa, altre 39 persone sono state tratte in salvo da Open Arms. Il fondatore dell'ong spagnola, Oscar Camps, specifica che il salvataggio è avvenuto in acque internazionali. "Ora aspettiamo un porto sicuro dove sbarcare", ha ribadito. La segnalazione del barcone con a bordo le 39 persone è arrivata ancora una volta da Alarm Phone. Nella serata di ieri "siamo stati contattati da una barca in difficoltà nella zona Sar maltese con 45 persone a bordo - scrive su Twitter il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà - Alle 21 abbiamo avvertito l'Rcc (Centro di coordinamento dei soccorsi, ndr) di Malta" chiedendo un soccorso immediato in quanto, stando al racconto dei migranti, la barca stava affondando. A chiedere l'intervento di Open Arms è stata proprio Malta; La Valletta ha fatto sapere alla Ong di essere disponibile a trasferire su una motovedetta i 39 salvati questa notte e portarli a terra, ma nessuna apertura per gli altri 121 migranti a bordo da 9 giorni. Una decisione "inammissibile", dicono da Open Arms. "Questa situazione sta provocando gravi problemi di sicurezza a bordo".

"Malta rifiuta di sbarcare le 121 persone che si trovano da 9 giorni a bordo dell' Open Arms, è disposta a prendere solo le 39 persone salvate un'ora fa. E' inammissibile. Questo ha generato seri problemi di sicurezza a bordo". Lo scrive su Twitter la Ong spagnola.

LA POSIZIONE DI SALVINI "Ho firmato due diffide a due Ong, ormai arrivano da tutto il mondo a rompere le p...all'Italia. L'ultima e' una Ong francese su nave norvegese, sono partiti dalla Norvegia, vengono da Capo Nord per rompere i c...a noi. Ho scritto al ministro norvegese, ho detto di prenderseli lui. D'ora in poi sequestro della barca e multa fino a un milione di euro, vediamo chi si stufa prima di aiutare i trafficanti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un comizio serale a Polignano a Mare (Bari). "L'altra è una Ong spagnola. Open Arms da 8 giorni è a 30 miglia nautiche da Lampedusa, in acque maltesi in attesa di capire cosa fare: in otto giorni questa nave spagnola sarebbe arrivata a Ibiza e Formentera 2 volte - ha aggiunto -. Così questi poveri migranti fanno pure due salti e si divertono".

E su Richard Gere a bordo della Open Arms il ministro dell'Interno ha twittato: "Richard Gere sulla Open Arms? Spero che si abbronzi e che si trovi bene... Visto che la nave è una Ong che batte bandiera spagnola possono far sbarcare i 120 immigrati a Ibiza o Formentera, sbaglio?".

OCEAN VIKINGS - È stato notificato all'Ocean Viking il divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane. Si tratta di una delle due navi ong a cui ha fatto riferimento ieri sera Salvini, nel corso del comizio a Polignano.

Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale "ricorda come non sia accettabile ogni condotta di organizzazioni non governative che considerano l'Italia l'unico porto possibile di sbarco e che, a questo scopo, sono pronte a esporre le persone a bordo a condizioni psicologiche di forte pressione in situazioni igienico-sanitarie suscettibili di rapido deterioramento". Lo scrive la Farnesina, su richiesta del Viminale, in una nota verbale all'ambasciata di Norvegia sul caso Ocean Viking."

"La nave è stata impegnata nei giorni scorsi in un'attività sistematica di perlustrazione e attualmente risulta proseguire la navigazione in zona, con intenti non genuinamente ispirati a quelle definiti dalle Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e non in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale". "Alla luce di quanto descritto", prosegue il documento, "non può in alcun modo essere attribuita alle autorità italiane la responsabilità dell'individuazione del porto di sbarco dei naufraghi soccorsi dalla nave Ocean Viking e comunque l'ingresso nelle acque territoriali italiane sarebbe considerato pregiudizievole al buon ordine e alla sicurezza dello Stato, cosi' come previsto dal'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", si legge nella nota.

NUOVO SBARCO NOTTURNO A LINOSA - Sei migranti su una barca sono arrivati autonomamente sull'isola di Linosa nelle Pelagie la scorsa notte. I sei sono stati rifocillati con prodotti comprati dal vigile urbano dell'isola per conto del Comune. Ora una motovedetta della guardia costiera è partita da Lampedusa per recuperarli e condurli nel centro di accoglienza. Ieri il presidente della Regione Nello Musumeci e gli assessori regionali all'Economia Gaetano Armao, alle Infrastrutture Marco Falcone ed al Territorio Toto Cordaro, si erano recati sull'isola nell'ambito di un tour per conoscere la situazione delle isole minori siciliane.