"Messner re degli 8mila". Dietrofront da Guinness

Clamorosa marcia indietro di Berhard Jurgalski sul primato di re degli 8mila, tolto recentemente – su sua iniziativa nel libro dei Guinness – a Reinhold Messner, perché nel 1985 con Hans Kammerlander avrebbe mancato di pochi metri la vetta dell’Annapurna. Per il cronista è giusto prevedere una "zona di tolleranza" di 190 metri in alcune vette. "Non è stato Jurgalski, ma il Guinness dei primati a fare marcia indietro, pretendendo da lui di assumersi la responsabilità", dice Messner.