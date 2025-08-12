Padre e figlio trovati morti in Alto Adige: erano caduti da un sentiero difficile in alta quota

Bolzano, 12 agosto 2025 – Padre e figlio sono stati trovati morti in Alto Adige dopo una caduta da un tratto esposto di un sentiero nella zona di Plan, a Moso in Passiria, sotto il bivacco Pixner.

Le vittime sono il 25enne Martin Gufler e il padre di 67 anni Karl Josef Hilmer, entrambi residenti a San Martino in Passiria, in provincia di Bolzano.

A dare l'allarme sono stati i famigliari preoccupati perché lunedì, a tarda sera, padre e figlio non erano ancora rientrati da un'escursione. Sul posto il Soccorso alpino della val Passiria, il Sagf della Finanza e la Sezione aerea della Guardia di Finanza.

Il ritrovamento in quota

I due corpi senza vita sono stati ritrovati questa notte verso le ore 2 ad un'altitudine di circa 2.600 metri non distante dal bivacco 'Josef Pixner' noto negli ambienti alpinistici nella dizione tedesca, 'Rauhjoch-Biwak'.

Secondo le prime informazioni, Martin Gufler, 25 anni, e suo padre Karl Josef Ilmer, 67 anni, entrambi residenti a San Martino in Passiria, sono precipitati su un tratto difficile non distante dall'Alta Via 'Tiroler Hohenweg'.

Nella serata di ieri i familiari, preoccupati del mancato rientro dall'escursione del padre e del figlio, hanno dato l'allarme. Impegnati nelle ricerche il Soccorso Alpino della Val Passiria (Plan, Moso e Plata), il Soccorso Alpino e sezione aerea della Guardia di Finanza, e i carabinieri.

