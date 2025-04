Il menù per Carlo e Camilla: spigola e carciofi. Cos’ha in serbo lo chef di Mattarella I sovrani britannici ospiti al Quirinale con altri 150 invitati per l’ultima cena romana della coppia reale. Ricette di Francesco Boca all’insegna della cucina stagionale e sostenibile, con un omaggio alle origini siciliane del capo dello Stato