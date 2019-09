Piacenza, 7 settembre 2019 - Massimo Sebastiani, l'operaio 45enne scomparso dal 25 agosto scorso scorso e accusato di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli, è stato catturato a Piacenza. Si trova ora in caserma. Al momento non ci sono ancora notizie di Elisa Pomarelli, per la quale proseguono le ricerche. Sebastiani sarebbe stato catturato oggi intorno a mezzogiorno in un casolare (apparentemente disabitato) sul Monte Moria, nel comune di Lugagnano. Proprio lì, un paio di giorni fa, l'uomo era stato avvistato a una distanza di venti metri da alcuni testimoni. Le ricerche nelle ultime ore si sono quindi concentrate in quella zona.

L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere della 28enne ed è stato portato in caserma per essere ascoltato. Solo ieri la decisione di sospendere le ricerche dei due.

Perquisizioni e controlli sono stati eseguiti nei giorni scorsi in casa e nell'auto di Sebastiani. Da giorni, intanto, a condurre le ricerche erano stati chiamati i Cacciatori di Sardegna, corpo dei carabinieri specializzato nella ricerca di persone in contesti impervi. Nelle ultime ore le ispezioni erano state mirate in cascine e casolari nei boschi tra Sariano e Gropparello. Al vaglio dei tecnici sono invece alcuni campioni biologici rilevati in casa di Sebastiani, dove i carabinieri del Ris hanno repertato anche della cenere. Adesso Sebastiani dovrà spiegare cosa è successo.

La coppia era scomparsa il 25 agosto dalle colline piacentine: i due erano stati visti per l'ultima volta insieme mentre pranzavano in una trattoria. Poi della 28enne nessun'altra segnalazione. L'operaio, invece, era stato visto altre volte, solo, nel corso della stessa giornata: ad esempio era stato ripreso mentre faceva benzina alla sua auto poi trovata parcheggiata nel cortile di casa con all'interno il cellulare spento. Nei giorni scorsi i Ris avevano fatto un sopralluogo nella casa del Sebastiani a Carpaneto e anche verifiche nel cortile e nella zona attorno al pollaio alla ricerca di elementi utili alle indagini.