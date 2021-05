Roma, 13 maggio 2021 - Terza estrazione mensile della lotteria degli scontrini. Oggi, 13 maggio, sono stati sorteggiati i nuovi tagliandi legati al concorso per incentivare gli acquisti cashless. I premi in palio, 10 da 100mila euro per gli acquirenti e 10 da 20 mila euro per gli esercenti, riguardano le spese effettuate nel mese di aprile.

I codici degli scontrini vincenti

I tagliandi vincenti vanno da un minumo di 11,96 euro a un massimo di 189,61 euro. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio.

Ecco i codici vincenti dell'estrazione di oggi

8/4/2021 id scontrino: 0649-0064 53MN2019954

2/4/2021 id scontrino: 0661-0012 3BIWB006637

23/4/2021 id scontrino: 0040-0041 99IEB014616

3/4/2021 id scontrino: 0890-0252 53SNS301839 01070018

28/4/2021 id scontrino: 0872-0058 99SEA002159 B6510001

2/4/2021 id scontrino: 0261-0012 53SNS302406 00270032

7/4/2021 id scontrino: 0894-0128 53SNS301826 0148005

10/4/2021 id scontrino: 0636-0032 96MKR008604

24/4/2021 id scontrino: 0951-0080 53SNS300461 11590017

17/4/2021 id scontrino: 0552-0072 88I24008290

Quali sono le date delle estrazioni mensili

Giovedì 11 marzo: qui i tagliandi vincitori

Giovedì 8 aprile: qui i tagliandi vincitori

Giovedì 13 maggio

Giovedì 10 giugno

Giovedì 8 luglio

Giovedì 12 agosto

Giovedì 9 settembre

Giovedì 14 ottobre

Giovedì 11 novembre

Giovedì 9 dicembre